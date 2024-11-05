BŞEÜ'de Alüminyum Semineri - Son Dakika
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BŞEÜ'de Alüminyum Semineri

BŞEÜ\'de Alüminyum Semineri

BŞEÜ, alüminyum ekstrüzyon ve geri dönüşüm konulu bir seminer düzenledi. Öğrencilerin ilgisi büyüktü.

05.11.2024 11:02
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 'Alüminyum Ekstrüzyon ve Geri Dönüşüm' semineri düzenlendi .

BŞEÜ, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile Meslek Yüksekokulu Metalurji öğrencilerine 'Alüminyum Ekstrüzyon ve Geri Dönüşüm' semineri düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte alüminyum alaşımlar, alüminyumun kullanım alanları, avantajları, ekstrüzyon prosesi ile alüminyum profil üretimi, kalite kontrol, alüminyumun geri dönüştürülebilirliği ve sektöre sağladığı avantajlar gibi önemli konular işlendi.

BŞEÜ'de düzenlenen seminerde ve konuşmacısı olduğu Alüminyum Yönetim Sistemleri Mühendisi Kağan Evke; "Alüminyum'un üretim süreçleri, yenilikçi teknolojileri ve çevre dostu geri dönüşüm faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler verilerek firmanın dünya çapındaki ihracat faaliyetlerine dikkat çektik. Sektörde önemli bir üretim hacmine sahip Alüminyum'un üretim yapısı, ürün portföyü ve sürdürülebilirlik yaklaşımları detaylı bir şekilde anlattık" dedi.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile Meslek Yüksekokulu Metalurji Programı öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, öğrencilerin sorularının ardından Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fevzi Savaş tarafından teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Teknoloji, bilecik, Eğitim, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ'de Alüminyum Semineri - Son Dakika

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