BŞEÜ'de devir teslim - Son Dakika
Üye Girişi

BŞEÜ'de devir teslim

06.06.2022 15:29
BŞEÜ'de devir teslim

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) genel sekreterlik görevinde devir teslim töreni yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) genel sekreterlik görevinde devir teslim töreni yapıldı.

Prof. Dr. Cenk Karakurt, 2020 yılından bu yana yürüttüğü genel sekreterlik görevini rektör yardımcılığı vazifesine atanmasının ardından rektör danışmanlık görevini yürüten Öğr. Gör. Özgür Özcan'a devretti. Genel sekreterlik makamında gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, Hukuk Müşaviri Emine Temiz ve daire başkanları katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, makamların ve unvanların değişebileceği, asli gayenin ise devlet hizmeti ve bu hizmetlerin devamlılığının sağlanması olduğu vurgusu yaptı. Beydemir, Prof. Dr. Cenk Karakurt'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan'a da yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

BŞEÜ'de devir teslim
BŞEÜ'de devir teslim
BŞEÜ'de devir teslim

YORUMLAR
500
Rektörün bahar festivalindeki sahne performansı hayran bıraktı Rektörün bahar festivalindeki sahne performansı hayran bıraktı Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu
Kaynak: İHA

Özgür Özcan, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BŞEÜ'de devir teslim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark 8.1 olarak kaydedildi
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
14:36 Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar
14:27 Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 15:51:46. #1.11#
SON DAKİKA: BŞEÜ'de devir teslim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement