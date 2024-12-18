BŞEÜ\'de Lösemi Farkındalık Semineri

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) düzenlenen "LÖSEV Fayda Projesi Farkındalık" semineri ile lösemi hastalığına ve sosyal hizmetlerin önemine dikkat çekildi.

Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere akademisyenler, öğrenciler ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Seminerde, LÖSEV adına Kıdemli Fayda Proje Personeli Tuğçe Yasak Koçay, Fayda Proje Personeli Sema Nur Cin, Sosyal Hizmetler Sorumlusu Fatoş İnceler ve Sosyal Hizmetler Personeli Doğa Deniz Güler konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, LÖSEV'in 26 yıllık kuruluş sürecinden günümüze kadar olan yapılandırma süreçlerini ve gönüllülerle yürütülen çalışmalarını anlattı. Vakfın hizmet ettiği yaş gruplarına yönelik tedavi süreçlerinden, LÖSEV yerleşkelerinin ve irtibat ofislerinin işleyişine kadar pek çok konuda kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Konuşmacılar, LÖSEV'in yalnızca lösemi hastalarına değil, aynı zamanda ailelerine yönelik sosyal, psikolojik ve maddi destekler sunduğunu belirtti. Sosyal hizmetlerin bu süreçteki kritik rolüne dikkat çekilirken, tedavi sürecinde gönüllü çalışmaların etkisine vurgu yapıldı. Ayrıca, vakfın kurumsallaşma süreci, kariyer planlama imkanları ve çeşitli projeleri de ele alındı.

Programın sonunda konuşmacılara teşekkür edilerek, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. BŞEÜ'de düzenlenen bu anlamlı etkinlik, sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasına ve lösemi farkındalığının yaygınlaşmasına katkı sağladı. - BİLECİK