BŞEÜ'de Nevruz Coşkusu - Son Dakika
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BŞEÜ'de Nevruz Coşkusu

BŞEÜ\'de Nevruz Coşkusu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı etkinlikleri kutlandı, çeşitli aktiviteler yapıldı.

22.03.2025 11:40
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Nevruz Bayramı' etkinlikleri kapsamında Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa katıldı.

Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından BŞEÜ, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim gören öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile "Bir Başkadır Benim Memleketim" adlı şarkıyı seslendirdi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve protokol üyeleri, boyalı yumurtaları tokuşturmak yerine TÖMER öğrencilerine hediye etti.

Program, Nevruz ateşinin yakılması ve öğrencilerin üzerinden atlaması, ok atışı, yumurta boyama ve protokol üyelerinin halat çekme yarışması ile sona erdi.

BŞEÜ Kampüsünde ise 21 Mart Nevruz Bayramı görkemli bir törenle kutlandı. BŞEÜ tören alanında gerçekleşen kutlamalara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama töreninde Nevruz ateşi yakıldı. Güç ve kudretin sembolü olarak örste demir dövülmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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