BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral ve Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Tarımda Bilecik'in Antalya'sı olarak nitelendirilen Osmaneli, en fazla tarımın yapıldığı, tarımda en fazla nüfusun çalıştığı ve köylerinde en fazla nüfusun yaşadığı bir tarım kent olarak biliyor. Yapılan ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, her konuda birlikte projeler geliştiren BŞEÜ ile tarım alanında da işbirliğini arttırdıklarını anlatarak, "Değerli hocamızla başkanımızın bir araya gelmesiyle 2022 yılında yapılacak işbirlikleri değerlendirildi. Hocalarımız ilçemizi ziyaretlerinde başta konaklar olmak üzere tarihi mekanlarına incelediler. Bugünkü ziyaretleri için Ziraat ve Doğa bilimleri fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral ve Prof. Dr. Bahadır Sayıncı'ya teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK