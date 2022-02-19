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BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği - Son Dakika

BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği

19.02.2022 12:07
BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral ve Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral ve Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Tarımda Bilecik'in Antalya'sı olarak nitelendirilen Osmaneli, en fazla tarımın yapıldığı, tarımda en fazla nüfusun çalıştığı ve köylerinde en fazla nüfusun yaşadığı bir tarım kent olarak biliyor. Yapılan ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, her konuda birlikte projeler geliştiren BŞEÜ ile tarım alanında da işbirliğini arttırdıklarını anlatarak, "Değerli hocamızla başkanımızın bir araya gelmesiyle 2022 yılında yapılacak işbirlikleri değerlendirildi. Hocalarımız ilçemizi ziyaretlerinde başta konaklar olmak üzere tarihi mekanlarına incelediler. Bugünkü ziyaretleri için Ziraat ve Doğa bilimleri fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral ve Prof. Dr. Bahadır Sayıncı'ya teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği
BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği
BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği

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BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği İlçe merkezinde faaliyet gösteren besihaneleri ilçe dışına çıkarılıyor İlçe merkezinde faaliyet gösteren besihaneleri ilçe dışına çıkarılıyor Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı çalışmaları son sürat devam ediyor Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı çalışmaları son sürat devam ediyor

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BŞEÜ ile Osmaneli Belediyesi arasında tarım işbirliği - Son Dakika


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