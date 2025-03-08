Bu kadınlar çok güçlü

Koaceli'de kadınlar, erkek işi demeden her mesleği yapıyor. Otobüs şoförlüğü yapan kadınlar, gelen olumlu tepkiler üzerine yüzleri gülüyor. 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşen Celep de 15 yıl çocuk gelişimi öğretmeni yaptıktan sonra hayali olan mesleğe otobüs şoförlüğüne başladı. Celep, ayrıca erkeklerin bile kullanmakta zorluk çektiği 300 tonluk vinç kullanarak, kadınların her işi yapabileceğini gösterdi.

Kadınlar gücünü birçok yerde ortaya koyarken özellikle Kocaeli'de iş istihdamı olarak her yerde görev yapıyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı proje ile kadınlar, otobüs şoförlüğü yapıyor. 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşen Celep, 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Yeşim Korkmaz ve 34 yaşındaki Meryem Çelik de otobüs şoförlüğünde istidam edildi. Şoför kadınları karşılarında gören vatandaşlar mutlu olurken şaşkınlıklarını da gizleyemiyor. Kadınlar, hem cinslerinin her alanda çalışması gerektiğini, artık kadın erkek ayrımın kalmadığını belirterek "Güçlü kadınlarla güçlü yarınlar" dedi.

"15 yıllık öğretmenlik tecrübem oldu"

Şehir içi otobüs şoförlüğü yapan Ayşen Celep, "39 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. 4 aydır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapmaktayım. Daha önce 15 yıllık öğretmenlik tecrübem oldu. Çocuk gelişimi öğretmeniydim. Milli eğitime ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı anaokullarında özel öğretmenlik görevi yaptım. Büyük araçlara olan ilgimden dolayı velimin tavsiyesi üzerine uluslararası bir limanda ilk önce terminal çekici kullandım. Daha sonra terfi alarak 300 tonluk vinç kullandım. En son buradaki projeye dahil oldum" diye konuştu.

"Erkeklerin bile kullanmakta zorlandığı 300 tonluk vinç kullandım"

Çok mutlu olduğunu belirten Celep, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın önce kadınları her alanda görmek istediği için otobüs projemiz oldu. Bu projede ben de yer aldım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kadınların gününü kutluyorum. Kadınların günü bir gün değil 365 gün. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınlar çok güçlüdür, gücümüzü göstermemiz gerektiğine inanıyorum" İnsanlar bizi gördüğü zaman çok gurur duyduklarını söylüyor. Biz de bu karşılığı almaktan çok gurur duyuyoruz. Erkeklerin bile kullanmakta zorlandığı 300 tonluk vinç kullandım. Tırlara konteyner yükledim, gemilere gönderdim. Baktım ki kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınlar güçlüdür, ilk önce kendinize buna inandırmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bir kadın olarak bu mesleği yapmayı hedefledim ve hedefime ulaştım"

34 yaşında olan Meryem Çelik, "3 senedir otobüs şoförlüğü yapıyorum. Bu mesleği tercih etmemin sebebi aileden gelen meslek olması sebebiyledir. Bir kadın olarak bu mesleği yapmayı hedefledim ve hedefime ulaştım. Beni destekleyenler de çok oldu. İşimi severek yapıyorum. Herkesin sevdiği işi yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğer sevdiğiniz işi yaparsanız her konuda da başarılı olabilirsiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, istihdam açısından kadınlara çok büyük emekler veriyor. Başkan Büyükakın arkamızda durduğu için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu işin kadını erkeği yok"

Çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Çelik, "Özellikle kadınlar çok mutlu oluyor. 'Ben de yapabilirim' diyorlar. Kendilerini daha güvende hissediyorlar. Daha mutlu, daha güler yüzlü oluyorlar. Güler yüze karşı güler yüz alıyoruz. Kendi ayakları üstünde durabilen güçlü kadınların gününü kutluyorum. Her zaman istediğiniz işi yapın. Bu işin kadını erkeği yok. Kadın olarak zorlukları var mı derseniz bana göre yok. Kadın erkek ayrımını artık geçtiğimizi düşünüyorum. Kadını görünce belli yardımlar oluyor ancak genel olarak zorluk yaşamadım. Babam, amcam, dayılarım, kuzenlerimin hepsi otobüsçü. Ailecek şoförüz. Anne ve babamın tek çocuğu olduğum için beni erkek gibi yetiştirdiler. Diğer kuzenlerimin yaptığı görevi bizim ailede de ben tamamlıyorum. Küçükken amcamın otobüsünün için temizlerdik. Çocukluktan beri babamla servislere giderdim, güya muavinlik yapardım. Amcamla da giderken paraları toplar ve para üstlerini verirdim. Bu işi çok hevesliydim" dedi.

"Bu mesleği seçmenin sebebi uzun yıllardır büyük araçlara merakım olmasından kaynaklıydı"

44 yaşındaki 2 çocuk annesi Yeşim Korkmaz ise "12-13 senedir özle eğitim kurumlarında direksiyon eğitmenliği yapıyordum. 4 aydır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı proje ile otobüs şoförlüğü yapmaya başladım. Başkan Tahir Büyükakın'ın kadın istihdamına yönelik açmış olduğu projesi ile beraber büyük araç kullanmaya başladım. Bu mesleği seçmenin sebebi uzun yıllardır büyük araçlara merakım olmasından kaynaklıydı" diye konuştu.

"Çocuklarıma bu hayatta hiçbir şeyin zor olmadığını göstermek istedim"

Çocuklarına örnek olmak istediğini belirten Korkmaz, "Çocuklarıma bu hayatta hiçbir şeyin zor olmadığını göstermek istedim. Kadınların da erkek işi yapabileceğini hemcinslerime göstermek istedim. Kadınlara söylemek istediğim; 'Bizler başı çektik, sizler devamını getirin'. Göründüğü gibi zor değil. Erkekler içinde bizlere yaşam alanı var. Biz de bu işi yapabiliriz. Sizler de bizden cesaret alarak bu işlere başvurabilirsiniz. Dünya kadınlar gününde güçlü kadınların hayatı güzelleştireceğine inanıyorum. İçinizdeki güce inanın. Dünya kadınlar günü kutlu olsun. Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar" şeklinde konuştu. - KOCAELİ