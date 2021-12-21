Üye Girişi
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü - Son Dakika

Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü

21.12.2021 10:09
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, kendi geliştirdikleri 81 adet ürünün patentini alarak içlerinden 6 ürünü ticarileştirmeyi başardı.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, kendi geliştirdikleri 81 adet ürünün patentini alarak içlerinden 6 ürünü ticarileştirmeyi başardı.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), öğrencilerin düşünme ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve 2021 yılı içerisinde 83 adet ürünün tescil belgesinin alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptı. Bu 83 adet ürünün 81 adedi tescil belgesi almayı başardı. BİLSEM, yönetici ve öğretmenleri, tescil alınan ürünlerin ticarileştirilmesi konusunda adımlar atarak yurt içinde faaliyet gösteren firmalarla irtibata geçti. Bu görüşmeler sonucunda 4 adet mobilya tasarımı, mobilya sektöründe üretim yapan firmaya, 1 adet maske tasarımı Sivas'ta maske üretimi yapıp tüm yurda pazarlayan Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve 1 adet masaüstü lamba tasarımı ise Sivas'ta LED lambalar üzerine üretim yapıp tüm dünyaya ihraç eden elektrik elektronik firmasına noter huzurunda devri gerçekleştirildi. Kalan ürünlerin ticarileştirilmesi için ilgili firmalarla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Hayal ettikleri ürünleri tasarladılar

BİLSEM Müdürü Adem Uzun, öğrencilerin hayal ettikleri ürünleri tasarladıklarını belirterek, "Sivas Bilim ve Sanat Merkezi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'mızın bize vermiş olduğu vizyon çerçevesinde, 2021 yılı içersin de 81 adet ürünün tescil belgesini almak için Türk Patent Kurumuna başvuru yaptık. Başvuru öncesinde öğrencilerimiz öğretmenlerimiz danışmanlığında kendi hayal ettikleri ürünleri tasarlayarak bunların önce çizimlerini yaptık. Daha sonra bu çizimleri bilgisayar ortamında modellemelerini yaptılar. Bizde bu 81 tane ürün için Türk Patent Kurumuna başvuru yaptık. Yaklaşık 6 ayın sonucunda bu 81 ürünün tamamının tescil belgesini aldık. Tescil belgesini aldıktan sonra biz firmalarla görüşerek bu ürünlerin ticarileşmesi açısından girişimlerde bulunduk. Bunun sonucunda da 81 adet ürün içerisinden 6 tane ürünümüz görüşmüş olduğumuz firmalar tarafından almayı kabul ettiler. Noter huzurunda biz bu ürünlerin tescillerini firmalara teslim edeceğiz. Firmalarda üreterek ticarileşmesini sağlayacaklar" dedi.

"Kendimi bebekleri yerine koydum"

Öğrenci Fatma Kurşun, farklı bir beşik tasarladığını anlatarak, "Benim projem tamamen görsel amaçla yapılmış bir projedir tam olarak bir hikayesi yok. Bana en uygun bana en uygun gelen eşyalardan bir tanesi beşikti. Daha eğlenceli daha kullanabilir olarak tasarladım. Kendimi bebeklerin yerine koyduğum zaman normal beşikler benim için çok sıkıcı olurdu o nedenle bir hayvan figürü kullanmayı tercih ettim. Çok farklı bir tasarım olduğunu düşünüyorum o nedenle bu beni gayet mutlu etti. Benim beşiğimde öne çıkan şeyler aslında geyiğin boynuzlarına asılan süsler. Orada ki hayvan figürünü çocukların hayvanlara karşı sevgisini beslemek benim için daha ön plandaydı" dedi.

"Kablo sıkıntısını çözdüm"

Öğrenci Ahmet Enes Kılıççeker de tasarımı ile bilgisayar masalarındaki kablo sorununu ortadan kaldırdığını ifade ederek, "Öncelikle bu bilgisayar masalarını ben araştırdım. Eksik sorunlarına bakarken şunu fark ettim. Kablo sorununun çok olduğunu ve yer sorunun olduğunu düşünerek hepsini birleştirerek kabloları gizlemeyi düşündüm. Bu sayede de bilgisayar masalarını küçülterek daha az yer kaplayarak kablo sıkıntısını çözmüş oldum" diye konuştu.

"Bu bir başlangıç"

Öğrencilerin geliştirdiği ürünlerden birinin patentini satın alan firma yetkilisi Olcay Akkuş ise öğrencilerden yeni fikirler beklediğini dile getirerek, "İnşallah bu bir başlangıç olur. Bu şekilde ve daha güzel projelerle devamı gelir bize. Bizde kendisine katkıda bulunuruz oda bize fikirler vermiş olur. Onun geri kalan hayatında daha büyük başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Başarılı çalışmalar oldu"

Öğrencilerin geliştirdiği ürünlerinden birinin patentini satın alan başka bir firma yetkilisi olan Hayati Güray da öğrencilerin başarılı çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Öğrencilerimiz bazı tasarımlar yaptı. Biliyorsunuz üretimde süreçler arge, tasarım, pazarlama gibi süreçlerden geçer. Burada Adem hocamızın Sivas Bilim ve Sanat Merkezinin katkısı ve öğrencilerimizin de güzel başarılı çalışmaları oldu. Bizde firma olarak bu çalışmaları değerlendirme fırsatı bulduk. Güzel ürünler güzel tasarımlar ortaya çıktı bu konudan dolayı Adem hocama teşekkür öğrencilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur" şeklinde konuştu. - SİVAS

Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü
Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü

Patent, BİLSEM, Sivas, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:28 Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde
10:23 Hakem Zorbay Küçük, çocukken küfreder miydi? Babası açıkladı
10:20 Dolar kaç TL? 21 Aralık 2021 Dolar kurunda son durum nedir?
10:01 Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozdurdu, "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" dedi
10:01 Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı
09:57 Memur, işçi ve Bağkur emeklilerinin alacakları zam oranları ufukta belirdi
09:51 Çantasını kaptığı kanser hastası kadını metrelerce sürükledi!
09:41 ABD'de yamyamlık vakası: Kurbanı yerse iyileşeceğini düşünmüş
09:32 Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır
09:21 TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Dolar kaç TL? 21 Aralık 2021 Dolar kurunda son durum nedir? Dolar kaç TL? 21 Aralık 2021 Dolar kurunda son durum nedir?         
10:21
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü         
08:44
Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak         
08:19
Dolar güne nasıl başladı? Erdoğan'ın TL mevduat açıklaması yapmıştı Dolar güne nasıl başladı? Erdoğan'ın TL mevduat açıklaması yapmıştı         
07:53
Son Dakika! Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu Son Dakika! Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar durduruldu         
23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 10:35:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bu öğrenciler tasarımlarını ticarete dönüştürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement