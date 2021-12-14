Bu okul hem çevreci hem de hayvansever - Son Dakika

Bu okul hem çevreci hem de hayvansever

Bu okulda hem geri dönüşüme dikkat çekiliyor hem de kuşların aç kalması engelleniyor

EDİRNE - Edirne'de Mimar Sinan Ortaokulu'nda hayata geçirilen proje ile hem sürdürülebilir bir çevre anlayışına dikkat çekiliyor hem de soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşların aç kalması engelleniyor.

Edirne'de bir ortaokulda sürdürülebilir kavramı adı altında doğada hiçbir şeyin uygun işlemlerden geçtikten sonra kaybolmadığı bilincini oluşturmak amacıyla harekete geçen öğretmen ve öğrenciler, yağ tenekeleri, portakal ve limon kabukları gibi malzemelerle yemlik yaparak hem geri dönüşüme dikkat çekiyor hem de kuşların soğuk kış günlerinde aç kalmasını engelliyor.

Edirne'de Mimar Sinan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, portakal kabuğu ve yağ tenekelerinden yaptıkları yemlikleri ağaç dallarına asarak hem kuşların soğuk kış günlerinde aç kalmasını engelliyor, hem de değerlendirdikleri atıklarla sürdürülebilir bir çevre anlayışına dikkat çekiyor.

Mimar Sinan Ortaokulu Müdür Vekili Gözde Dönmez Alkış ve Proje sorumlusu Öğretmen Mustafa Kaan Çoban öncülüğünde bir araya gelen öğretmen ve öğrencileri, atık olarak değerlendirilen malzemeleri çöpe atmak yerine işlevsel hale getiriyor.

'Onlar bizim dostlarımız' projesi

2023 eğitim vizyon projeleri çerçevesinde 'onlar bizim dostlarımız' projesini yürüttüğünü söyleyen Öğretmenlerden Selen Öztemel, "Proje kapsamında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hayvan dostlarımız için yemlikler oluşturuyoruz. Bu proje çerçevesinde portakal ve limon kabuklarından yemlikler oluşturduk. Bunları okulumuzun bahçesindeki ağaçlara asacağız. Aynı zamanda da yağ tenekelerinden yemlikler oluşturduk. Bunların içine de su ve yemle doldurarak okul bahçesine asacağız" dedi.

"Bir öğrencimiz kabuğun üstüne gülen yüz çizmiş"

Bir öğrencinin akşam eve gittiğinde kabukların içerisine yem olmadığı için ekmek kırıntıları koyduğunu belirten Öğretmenlerden Pınar Pişkin, kabuğun üstüne çizdiği gülen yüz ile de kendine özgü bir çalışma yaptığını ifade etti.

"Amacımız sürdürülebilirlik kavramına dikkat çekmek"

Projedeki amaçlarının sürdürülebilir kavramı adı altında doğada hiçbir şeyin uygun işlemlerden geçtikten sonra kaybolmadığı bilincini oluşturmak olduğunu söyleyen Proje sorumlusu Mustafa Kaan Çoban, "Bunun neticesinde yağ tenekesini yemlik haline getirdik. Aynı zamanda portakal ve limon kabuğu ile de bu çalışmayı destekledik. Amacımız çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmaktı. Umarım bu sadece okulumuz sınırlarında kalmayıp önce Edirne'ye oradan da tüm Türkiye'ye yayılırsa gerçekten amacımıza ulaşmış oluruz" şeklinde açıklamada bulundu.

"Soğuk kış günlerinde hayvanları korumayı öğrendik"

Öğrencilerden Almira Pekgeçim, "Evde kullandığımız yağ tenekelerinden ve portakal kabuklarından kuşlar için yemlik oluşturduk. Portakal ve limon kabuklarına ip geçirerek yemlik yaptık. Bu proje bizim için çok güzel oldu. Soğuk kış günlerinde hayvanları korumayı öğrendik. Kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ve sürdürülebilir bir dünya için çok verimli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Çöpe atmak yerine yemlik yapıyoruz"

Soğuk kış günlerinde hayvanların aç kalmaması adına proje uyguladıklarını söyleyen Öğrencilerden Kıvılcım Kavacı, portakal ve limon kabuklarını çöpe atmak yerine kuşlara yemlik yaptıklarını belirtti.

Öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte portakal kabukları ve yağ tenekelerini yemliğe dönüştürdüklerini söyleyen öğrencilerinden Ayça Kısaç, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan kuşların aç kalmaması için faydalı bir proje olduğunu aktardı.