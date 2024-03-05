Buca Belediyesi'nde 2019-2024 hizmet dönemi sona erdi - Son Dakika
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Yerel

Buca Belediyesi'nde 2019-2024 hizmet dönemi sona erdi

Buca Belediyesi'nde 2019-2024 hizmet döneminin son olağan meclis toplantısı yapıldı. Başkan Erhan Kılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek başarılı bir hayat diledi.

05.03.2024 11:41  Güncelleme: 11:45
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Buca Belediyesi'nde 2019 – 2024 hizmet döneminin son olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Erhan Kılıç, "Çok nitelikli bir meclis olduğuna inanıyorum. Bundan sonrası için başarılı bir hayat diliyorum hepinize" dedi.

Buca Belediye Meclisi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önceki son toplantısını yaptı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın yönettiği toplantı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Beş yıllık görev süresinin sonuna gelen Başkan Kılıç, yaptığı veda konuşmasında meclis üyelerine, belediye bürokratlarına, çalışma arkadaşlarına ve Bucalılara teşekkür etti. Başkan Kılıç, şunları söyledi:

"Zor bir beş yıldı. Depreminden tutun pandemiye,  sel felaketine kadar aklınıza ne geliyorsa bu beş yılda yaşamadığımız kalmadı. Toplumda ciddi travmalar yaratan gelişmelerdi. Yaşanan problemler, vatandaşların beklentisi, problemlerin getirdiği ekonomik koşullar gerçekten zorlu bir beş yıl geçirdik. Çok nitelikli bir meclis olduğuna inanıyorum. Bundan sonrası için başarılı bir hayat diliyorum hepinize."

Başkan Kılıç, tüm olumsuzluklara rağmen değerli çalışmalara da imza attıklarını söyledi. Kılıç,  yeni dönemde görev alacak başkan ve meclis üyelerine de başarılar diledi.

Daha sonra söz alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğdu,  meclis üyelerine, belediye personeline ve Başkan Kılıç'a teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkan Vekili Özkan Yorulmazbaş da Buca'da uyum içinde çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Buca Belediyesi'nde 2019-2024 hizmet dönemi sona erdi - Son Dakika

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