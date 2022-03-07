Buca Belediyesinde dijitalleşme atağı - Son Dakika
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Buca Belediyesinde dijitalleşme atağı

07.03.2022 13:27
Buca Belediyesinde dijitalleşme atağı

Buca Belediyesi, kurumsal coğrafi bilgi sistemine geçeceğini duyururken, sistem hayata geçtiğinde vatandaşlar imar durumları ve yapı ruhsatı başvuruları gibi birçok işlemi internet üzerinden yapabilecek.

Buca Belediyesi, kurumsal coğrafi bilgi sistemine geçeceğini duyururken, sistem hayata geçtiğinde vatandaşlar imar durumları ve yapı ruhsatı başvuruları gibi birçok işlemi internet üzerinden yapabilecek.

Buca Belediyesi, meclis salonunda düzenlenen toplantıyla coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) tanıtımını yaptı. Belediyenin kısa süre içinde uygulamaya geçirmeyi hedeflediği coğrafi bilgi sistemleri (CBS) sayesinde; sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların daha hızlı ve etkin şekilde çözümüne olanak sağlanacak. E-devlet ile uyumlu şekilde çalışacak sistem ile kentin tüm cadde ve sokakları 360 derece panoramik görüntüleme ile kayıt altına alınacak. Ayrıca şehirdeki tüm yapıları içerecek şekilde "değer karar sistemi" ile bir veri havuzu da oluşturulacak. Böylece; işgaliye tespiti, ilan reklam tabela ölçümleri, kaçak yapı tespitleri, taşınmaz değerleme işlemleri ile yapım ve yıkım işleri için durum tespitleri kolaylaşacak.

İlçedeki taşınmazların imar bilgilerinin de işleneceği sistem sayesinde, vatandaşlar taşınmazların imar durumları, yapı ruhsatı müracaatları gibi işlemlerini internet üzerinden yapabilecek. Belediyenin saha çalışmaları da sistem sayesinde çevrim içi olarak takip edilebilecek. - İZMİR

Buca Belediyesinde dijitalleşme atağı
Buca Belediyesinde dijitalleşme atağı

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Buca Belediyesi, imar, CBS, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca Belediyesinde dijitalleşme atağı - Son Dakika


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