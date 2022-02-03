Üye Girişi
Buharkent'te can dostlar unutulmadı - Son Dakika

Buharkent'te can dostlar unutulmadı

03.02.2022 12:04
Buharkent'te can dostlar unutulmadı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için harekete geçen belediye ekipleri, ilçe genelinde besleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için harekete geçen belediye ekipleri, ilçe genelinde besleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Buharkent Belediyesi, ilçe genelindeki sokak hayvanları için harekete geçti. Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçe genelindeki birçok yerde besleme noktaları oluşturan belediye ekipleri, can dostlarını besleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Tüm vatandaşlara sokak hayvanlarına destek olmaya davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Hava şartlarından olumsuz etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan sevimli dostlarımız için besleme faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Sizler de kapılarınızın önüne bir kap yemek, bir kap su koyarak can dostlarımıza destek olabilirsiniz" dedi. - AYDIN

Buharkent'te can dostlar unutulmadı
Buharkent'te can dostlar unutulmadı
Buharkent'te can dostlar unutulmadı
Buharkent'te can dostlar unutulmadı

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Buharkent, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buharkent'te can dostlar unutulmadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:00 Son Dakika! Ukrayna Savunma Bakanı: Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız
11:59 "Efecan'ı gönder gelsin" diyen Ali Koç, aldığı cevapla kararından vazgeçti
11:53 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı
11:52 Oytun Erbaş, koronavirüsü deneyimlemek için 'Yüzüme öksürün' dedim
11:47 İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!
11:46 3 Şubat altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
09:53 Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! Şüphelinin pişkinliği: Podyuma çıktık
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:11:24. #1.11#
SON DAKİKA: Buharkent'te can dostlar unutulmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement