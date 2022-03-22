Buharkent'te Down Sendromlu çocuklara sürpriz - Son Dakika
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Buharkent'te Down Sendromlu çocuklara sürpriz

22.03.2022 10:28
Buharkent'te Down Sendromlu çocuklara sürpriz

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle down sendromlu çocuklar ile bir araya gelen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Onlar farklılar ama eksik değiller.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle down sendromlu çocuklar ile bir araya gelen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Onlar farklılar ama eksik değiller. Çünkü, sevgi, kromozom saymaz" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Zafer Ortaokulu Özel Eğitim sınıfında eğitim gören down sendromlu çocukları ziyaret etti. Erol, çocuklarla uzun süre sohbet ederek, onlara ayakkabı ve oyuncak hediye etti. 20 Mart Başkan Erol'un doğum günü olması sebebiyle öğrencilerden başkana doğum günü sürprizi yapıldı. Sevgi gösterisinde bulunan çocuklar Başkan Erol'a, doğum günü hediyesi olarak kendi yaptıkları anahtarlıklardan hediye etti.

Down Sendromunun bir hastalık olmadığına dikkat çeken Başkan Erol; "Sendrom bir hastalık değil, genetik bir farklılık, kalıtsal bir durum değil. Down sendromlu çocukların gülümseme, yürüme gibi fiziksel beceriler ile sosyal becerileri öğrenmeleri yaşıtlarına göre biraz daha uzun sürebiliyor ancak küçük yaştan itibaren desteklenen ve sevgiyle ilgilenilen çocuklarda gelişim süreci başarılı olarak ilerleyebilir. Bu nedenle sevgimizle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların daha iyi şartlarda yaşayabilmesi, daha iyi eğitim alabilmesi ve sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz ve çaba göstermeye de devam edeceğiz.

Down Sendromunun farkındayım ve onların farklı olduklarının ama eksik olmadıklarının da farkındayız. Her zaman onların yanındayız. Çünkü sevgi kromozom saymaz. Çünkü dünya onlarla daha da güzel" dedi. - AYDIN

Buharkent'te Down Sendromlu çocuklara sürpriz
Buharkent'te Down Sendromlu çocuklara sürpriz
Buharkent'te Down Sendromlu çocuklara sürpriz
Buharkent'te Down Sendromlu çocuklara sürpriz

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Down Sendromu, Mehmet Erol, Doğum, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buharkent'te Down Sendromlu çocuklara sürpriz - Son Dakika


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