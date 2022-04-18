Buharkent'te tarımsal kuraklık yaşanmayacak - Son Dakika

Buharkent'te tarımsal kuraklık yaşanmayacak

AYDIN Aydın'ın Buharkent ilçesinde önümüzdeki sezonlarda tarımsal sulama sıkıntısı yaşanmayacak. Belediye Başkanı Mehmet Erol, geçtiğimiz ay başlatılan sondaj çalışmalarında ihtiyaç duyulan suya kavuşulduğunu ifade ederek, "İlçemizde bundan böyle tarımsal sulamada kuraklık sıkıntısı yaşanmayacak" dedi.

Buharkent'te jeotermal sera bölgesi çalışmalarında önemli mesafeler kat edilmesinin ardından 12 ay boyunca çiftçilere sulama imkanı sağlayacak yeraltı kuyuları için sondaj çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, tüm sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından kent genelindeki sulama sorununun ortadan kalkacağını ifade etti.

"Buharkent, ülkemizin ve dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği bir bölge"

Kuyuların açılması ile birlikte yılın 12 ayı tarımsal sulama imkanı sağlanacağını ifade eden Başkan Erol, "Buharkent, ülkemizin ve dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği bir bölge. Aynı zamanda ürün çeşitliliği açısından en zengin tarımsal üretimin yapıldığı bölgelerden bir tanesi. Son dönemlerde kuraklıkla ilgili sorunlarımız vardı. Bugüne kadar Adıgüzel Barajı'ndan gelen sulama kanalımızla arazilerimizi suluyorduk. Buharkent olarak kanalın son noktasında olmamızdan dolayı bize yeterli derecede su kalmıyordu. Bizde tarımsal sulama sorununu kökten çözmek amacıyla görüşmeler yaptık. Sulama kanalının bulunduğu bölgelere ilk sondajımızdan çıkan suyla besleme yapmaya başladık. Bunun için 4-5 tane kuyu açmaktayız. Yeraltından suni besleme konusunda açtığımız sondajlarda çok güzel bir suya kavuştuk. 3 farklı bölgedeki çalışmalarımız da devam ediyor. İncir ve zeytinimizin bol olduğu kuzey bölgemizdeki 3 bin 500 dönüm civarındaki araziyi kapalı devre sulama sistemlerini kullanmakta olduğumuz Cindere Barajı projemizle birlikte 2 bin dönümlük doğu taraftaki alanlar da sondajlarla desteklenince sulama sorunumuzu çözmüş olacağız. Beklentilerimiz, açılan her kuyudan saatte 200 ton, toplamda 1 ton su almak. Sulama kanalını bu şekilde beslediğimiz takdirde bizim sulama sorunumuz tamamen ortadan kalkmış olacak" dedi.

"8,5 milyonluk yatırım"

Kent genelinde modern sulama sistemlerinin de kurulması ile birlikte yaklaşık 8 bin dönümlük arazinin tasarruflu sulanmasını sağlayacaklarını ifade eden Erol, "Aynı zamanda yaptığımız yeraltı barajı ile ilgili çalışmalar da son noktaya gelmiştir. Buharkent'in hemen doğusundaki Çağlayan Deresi'nin dibinde geçen sene açtığımız kuyudan saatte 200 ton su alıyoruz. 2 bin dönümlük bir araziyi sulayacağız orada. Yaklaşık 8,5 milyonluk bir yatırım olacak. Onda da ihale aşamasına gelmiş durumdayız. Önümüzdeki sulama sezonunda inşallah onu da devreye sokmuş olacağız. Artık damlama sulama sistemlerine geçmemiz gerektiği herkes tarafından bilinmektedir. Bu çerçevede biz 2 bin dönümlük bölümü damlama sulama sistemine çevirmiş olacağız. Sürekli olarak çiftçilerimizin taleplerini ve önerilerini göz önüne alarak tedbirlerimize devam edeceğiz" dedi.