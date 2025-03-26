Bulanık\'ta Bayram Sevinci

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki gönüllü iş adamları; bayram öncesi yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi.

İstanbul'da faaliyet gösteren ve Bulanıklı olan hayırsever iş adamı, Bulanık'ta 255 çocuğa bayramlık giydirdi. Bulanık'a eşleriyle birlikte gelen iki iş adamı, hayırseverlerin destekleriyle de ilk etapta yetim ve öksüz 255 ihtiyaç sahibi yetim çocuğa bayramlık giydirdiler. İsminin açıklanmasını istemeyen Bulanıklı iş adamı, "Ben her ne kadar bu topraklarda doğmamış olsam da dedelerim bu topraklarda doğmuş büyümüş. Ben ilk olarak Bulanık'a baba, dede toprağına geliyorum. Gelmeden önce eşimle birlikte Muş'a, Bulanık'a gidecekken oradaki ihtiyaç sahibi çocuklar için ne yapabiliriz diye bir arayış içerisine girdik. Bunun sonucunda çevremizdeki insanların da katkısıyla bugün burada 255 çocuğumuza bayramlık hediye ettik. Çevremizdeki insanlar tarafından bize emanet edilen yardımları Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla en güvenilir şekilde kendilerine ulaştırdık. Yardımları alan ihtiyaç sahibi aileler yardımları gönderen ailelere teşekkür ediyorlar" dedi. - MUŞ