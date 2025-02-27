Bünyan\'a Yeni Çuval Fabrikası İçin Yer Teslimi Yapıldı

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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan'a yapılacak olan çuval fabrikasının yer tesliminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçeye yapılacak olan çuval fabrikasının yer tesliminin gerçekleştirildiğini kaydeden Metin; "Başkan Yardımcılarımız Yaşar Çakmak, Egemen Ulusoy, Belediye Meclis Üyelerimiz, MHP İlçe Başkanımız Tevfik Düzen ve Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç ve Yönetimi, Ziraat Odası Başkanımız Lütfü Özsolak ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetimini ziyaret ederek Bünyan'ımıza planladığımız fabrikanın yer teslimini gerçekleştirdik. Misafirperverliklerinden dolayı Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Bey ve Yönetimine teşekkür ediyorum. Bünyan'ımıza hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ