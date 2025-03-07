Bünyan Belediye Başkanı Metin, Kayseri\'nin Ulaşım ve Tarım Projelerini Duyurdu

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; sadece Bünyan değil Kayseri'nin ulaşım problemini çözeceklerini söyleyerek, "Bünyanlı bir kardeşimize yazılım yaptırdım, Bünyan'ın değil bütün Kayseri'nin inşallah ulaşım problemini çözüyoruz. Bu yazılımımız Ulaşım A.Ş. tarafından kabul edildi, hatta ihalesi de yapıldı. Ulaşım A.Ş. de, uygulamayı biz yaptırdığımız için pilot bölge olarak Bünyan'ı seçti" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; yaptıkları prohe için İspanya'dan davet aldıklarını ve ilçeye paketleme fabrikası kazandıracaklarını söyledi. Başkan Metin; "Bünyan Ziraat Odası Başkanlığı ile beraber ortak bir proje yaptık. Biz de bunu İspanya'da Avrupa Birliği'ne sunum yaptık. İspanya'dan davet aldık, çok mutluyuz. Projenin içeriği tarıma yönelik, paketleme fabrikası talebimiz var. İnşallah bu projede Allah bizi muvaffak eylesin inşallah. Hem Bünyanlılar için, hem çiftçilerimiz için hayırlara vesile olacak inşallah. Ayrıca Kayseri Şeker Fabrikası Bünyan'a bir fabrika yapacak. Onun da görüşmelerini yaptık, yerini tahsis ettik. İnşallah 15 gün içerisinde inşaatına başlanacak" dedi.

"Belediyeyi 18.6 milyon borçla aldım, şuan 11 milyon borcumuz var"

18.6 milyon TL borçla aldıkları Bünyan Belediyesi'nin şuan 111 milyon TL borcu olduğunu ifade eden Başkan Metin; "Bünyan'da halkımızla bütünleştik. Seçimler bitti, arkadaşlarımı topladım; 'Bünyan'da siyaset bitti, Bünyan'ı Bünyanlılarla yöneteceğiz' dedim. Şimdi o kadar güzel tepkiler alıyorum ki, muhalefet partililerden bile. Biz bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Bünyan Belediyesi'ni 18.6 milyon borçla aldım. Belediye başkanlığı makamı ağlama duvarı değil. Emekli olan kardeşlerimiz oldu, onların tazminatlarıyla 25 milyona çıktı bu borç. Hem çalıştık, hem yatırım yaptık hem de ödedik. Elhamdülillah 11 buçuk milyon lira borcumuz kaldı. Üreten belediyecilik yapıyoruz, üreteceğiz Allah izin verirse" şeklinde konuştu.

İlçedeki ulaşım problemini çözmek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Metin; ""Bünyanlı bir kardeşimize yazılım yaptırdım, Bünyan'ın değil bütün Kayseri'nin inşallah ulaşım problemini çözüyoruz. Bu yazılımımız Ulaşım A.Ş. tarafından kabul edildi, hatta ihalesi de yapıldı. Ulaşım A.Ş. de, uygulamayı biz yaptırdığımız için pilot bölge olarak Bünyan'ı seçti. Ulaşımı çözeceğime dair söz verdim, sözümün arkasındayım" ifadelerini kullandı.

"İçme suyu olmayan 6 mahallemizin su derdi kalmayacak"

İlçede yapılan yatırımların yaklaşık değerinin 400 milyon TL olduğunun altını çizen Başkan Metin, hizmetlerle ilgili bilgiler verdi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Bünyan'ın birçok ihtiyacı var. elhamdülillah kendi ekibimi kurdum, ilkbahara planlamamı yapıyorum. Ekibim mahallelerimdeki çalışmaları yaparken ben de ihtiyaçların çözümleriyle uğraşacağım. Bünyan'da 3-4 noktada ciddi orman alanları oluşturduk. Okullar açılırken kırtasiye yardımında bulunduk, merkez ve mahallelerimizde. Kıyafet evimiz var. Aydın'dan bir arkadaşım tır dolusu sıfır malzeme gönderdi, Kayseri'deki büyük firmalar da öyle. Vatandaşlarımız geliyor, şöyle bir geziyor, kimin ne ihtiyacı varsa götürüyor. Mükemmel bir dayanışma örneği gördük. Yenidoğan kardeşlerimize cinsiyetine göre tüm ihtiyacının bulunduğu bir çanta hediye gönderiyoruz. Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir sağ olsun, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçti ve Bünyan'a bir kütüphane sözü aldık; yüzde 50'si belediye, yüzde 50'si Kültür ve Turizm Bakanlığı vasıtasıyla. Şuanda projemiz hazır, Allah izin verirse Ramazan Bayramı'ndan sonra gideceğiz. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 55 kadınımıza istihdam sağlayan mobilya atölyesi açtık. Bünyan'da bin 500'e yakın iaşe dağıtımı yaptık. Milletvekilimiz Baki Ersoy ile Tarım Bakanımıza gittik, Güllüce, Sızır, İğdecik bölgelerinin dere ıslahını programa aldırdık. Bünyan'da 6 mahallemizde bu devirde içme suyumuz yok; Yağmurbeli, Karadayı, İğdecik, Koyunabdal bölgelerinde. Memduh başkanımıza bu konuyu arz ettik, inşallah bu köylerimizin de içme suyu derdi kalmayacak" diye konuştu. - KAYSERİ