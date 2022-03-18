Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı - Son Dakika
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Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı

18.03.2022 16:40
Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla Bünyan'da çelenk koyma töreni düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla Bünyan'da çelenk koyma töreni düzenlendi.

Bünyan Şehitliği'nde düzenlenen programa Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Kaymakamı Turgut Gülen ve ilçe protokolü katıldı. Şehitlikte düzenlenen törenin ardından Hamidiye Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programı takip ederek başarılı öğrencilere madalya takdim edildi. Tören sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Bu vesile ile bir kez daha Çanakkale Zaferimizin 107. yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı
Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Son dakika haberi... Malatya'da polislerden 'Çanakkale' klibi Son dakika haberi... Malatya'da polislerden 'Çanakkale' klibi

Özkan Altun, Çanakkale, Hisarcık, Bünyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bünyan'da Çanakkale Şehitleri anıldı - Son Dakika


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