Bünyan Dostları 'anneler' için 13. defa yürüdü - Son Dakika
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Bünyan Dostları 'anneler' için 13. defa yürüdü

30.05.2022 09:01
Bünyan Dostları 'anneler' için 13. defa yürüdü

Bünyan Dostları Derneği 13. Geleneksel Anneler günü doğa yürüyüşü yapıldı.

Bünyan Dostları Derneği 13. Geleneksel Anneler günü doğa yürüyüşü yapıldı. Mayıs ayında geleneksel olarak yapılan etkinliğe bu sene 70 doğasever katıldı.

Yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda ki doğa yürüyüşü Koramaz Vadisi'nde başladı ve Bünyan'da sona erdi. Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim "Geleneksel olarak mayıs ayında yaptığımız Anneler Günü Doğa yürüyüşünü 13. defa yaptık. Bu vesile ile başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerin gününü bir kez daha kutluyoruz. Covid-19 pandemisi sonrası yapılan bu seneki yürüyüşümüze büyük ilgi oldu ve 70 doğasever katıldı. Yürüyüş güzergahımızda yer alan Koramaz Vadisi İlk yürüyüşlerimizde birçok kişinin bilmediği bir yer iken UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdikten sonra daha çok ilgi görmeye başladı. Daha önce ıssız olan bu vadi de bu sene birçok doğa grupları ile de karşılaştık" dedi. - KAYSERİ

Bünyan Dostları 'anneler' için 13. defa yürüdü
Bünyan Dostları 'anneler' için 13. defa yürüdü
Bünyan Dostları 'anneler' için 13. defa yürüdü
Bünyan Dostları 'anneler' için 13. defa yürüdü
Bünyan Dostları 'anneler' için 13. defa yürüdü

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Kaynak: İHA

Anneler Günü, Bünyan, Mayıs, Yerel, Son Dakika

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