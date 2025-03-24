Burdur'da CHP Ön Seçiminde Ekrem İmamoğlu'na 22 Bin Destek

MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimde 22 bin 238 kişi Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Sandıkların kapanmasının ardından yürüyüş düzenlendi.

CHP cumhurbaşkanı adayı belirleme önseçiminde sandıkların kapanmasının ardından yurttaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl Başkanlığı'nda toplandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Deniz Demiröz, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz burada birer konuşma yaptı. Zafer Partisi Burdur İl teşkilatı üyeleri de eyleme katılarak destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Burdur il başkanlığında toplanan yurttaşlar daha sonra "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Hükümet istifa" sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydan'da "Andımız"ın okunmasının ardından yurttaşlar İstasyon Caddesi'ne yürümek istedi. Polis ekipleri yurttaşlara engel olurken Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç araya girerek olayları yatıştırdı. Eyleme katılan bir yurttaş kimlik tespiti için güvenlik güçlerince polis merkezine götürüldü. Yurttaş, kimlik tespitinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelerek eyleme katıldı.

Ayrıca CHP Burdur İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Burdur'da CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için 5 bin 81'i parti üyesi, 17 bin 157'si dayanışma oyları olmak üzere toplam 22 bin 238 kişinin sandık başına gidip, oy kullandığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği bildirildi.

"Bugün çıkan sonuçlar eminim ki birini rahatsız etmiştir"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Deniz Demiröz, "Diğer seçimler gibi gözükse de bugün yapılan ön seçim, çıkan sonuç bu parti için, bu ülke için, bu insanlar için bir vatan mücadelesidir. Biz öyle bir adamın ağzına bakacak insanlar değiliz. Bir adamın istediklerine teslim olacak insanlar değiliz. Hiç olmadık. Ekrem başkanı oradan almasını da biliriz. Yarın Ekrem başkanı Cumhurbaşkanı yapmasını da biliriz. Bugün çıkan sonuçlar eminim ki birini rahatsız etmiştir." dedi.

"Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı yapacağız"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz şunları kaydetti:

"Biz sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil kendisini haksızlığa uğramış hissedenlerin, her şeyin daha güzel olacağına inananların, duygusal kopuş yaşayıp bu ülkeyi terk edip gitmeyi isteyen gençlerin, maaşı yetmeyen emeklinin, iş bulamayan emekçinin kısacası şu Türkiye'de kendisini Ekrem Başkana yakın hisseden kim varsa onun desteğiyle bugün Ekrem Başkana Burdur'dan da selam olsun diyoruz. Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı yapacağız. Buna inanıyoruz, bugün bunu sandıklarda gördük."

CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç ise, "Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu savunanlar bilsin ki; Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal'in evlatları cumhuriyetin değerlerinden asla vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.