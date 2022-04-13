Burdur'da çiçek açan erik ve şeftali ağaçları renkleriyle görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
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Burdur'da çiçek açan erik ve şeftali ağaçları renkleriyle görenleri hayran bıraktı

13.04.2022 15:15

Burdur'da çiçek açan erik ve şeftali ağaçları renkleriyle görenleri hayran bıraktı Burdur'un Bucak ilçesinde erik ve şeftali ağaçları çiçek açtı.

Burdur'da çiçek açan erik ve şeftali ağaçları renkleriyle görenleri hayran bıraktı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde erik ve şeftali ağaçları çiçek açtı. Pembe ve beyaz çiçekler görenleri hayran bıraktı.

Burdur'un Bucak İlçesinde bulunan erik ağaçları beyaz, şeftali ağaçları pembe çiçek açtı. 20 dekarlık alanda ağaçların görüntüsü vatandaşların göz zevkini doyurdu. İlkbahar mevsiminin gelişinin de en büyük habercisi olan rengarenk çiçekler doğanın kış uykusundan uyandığının da habercisi oldu.

Erik bahçesinin sahibi Ramazan Çalışkan "Ağaçların çiçek açma zamanı, hepsi gelinliklerini giydiler bakmaya doyum olmuyor. Yukarı bakarsak çiçek, yere baksak yeşil. Doğanın en güzel zamanı" şeklinde konuştu.

Burdur'da çiçek açan erik ve şeftali ağaçları renkleriyle görenleri hayran bıraktı
Burdur'da çiçek açan erik ve şeftali ağaçları renkleriyle görenleri hayran bıraktı
Burdur'da çiçek açan erik ve şeftali ağaçları renkleriyle görenleri hayran bıraktı

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Burdur, Erik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burdur'da çiçek açan erik ve şeftali ağaçları renkleriyle görenleri hayran bıraktı - Son Dakika


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