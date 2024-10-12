Burdur'da Kadın Cinayetlerine Tepki Eylemi - Son Dakika
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Burdur'da Kadın Cinayetlerine Tepki Eylemi

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Atatürkçü Düşünce Derneği, Burdur'da kadın cinayetlerine karşı eylem düzenledi ve birlik mesajı verdi.

12.10.2024 00:34
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MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ve öğrenciler, kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Grup adına yapılan açıklamada, "İki genç kadının hunharca cinayete kurban gitmesi ve adını bile bilemediğimiz, çoğu zaman duymadığımız onlarca kadının canice katledilmesi, yüreklerimizi derinden yaraladı" denildi.

Burdur'da Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ve öğrenciler, artan kadın cinayetlerine tepki için eylem düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup sloglar attı, meydana kurulan panolara duygularını yazdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sena Güzey şunları söyledi:

"Cinayetleri normalleştiren her türlü anlayışa karşı, birlik ve beraberlik içinde dimdik duracağız"

"Hepimizin bildiği gibi, iki genç kadının cinayete kurban gitmesi ve adını bile bilemediğimiz, çoğu zaman duyduğumuz onlarca kadının canice katledilmesi, yüreklerimizi derinden yaraladı. Bu kayıplar, toplum olarak içimizde kapanması zor kalıcı yaralar açtı. Şiddete, tacize ve her türlü haksızlığa maruz kalan bireyin yanında durmak, onların desteği olmak en büyük sorumluluğumuzdur. Hiçbir insan, cinsiyetinden, ortamından dolayı ayrımcılığa uğramamalıdır. Hep birlikte, barış ve adalet dolu bir dünya inşa etme gayreti içerisinde olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da Kadın Cinayetlerine Tepki Eylemi - Son Dakika

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