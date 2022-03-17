Burdur'da tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Burdur'da tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmaları

BURDUR Burdur'da gazetecilere yönelik tütün bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

Sağlık bakanlığının sigarayı bırakmaya yönelik çalışmalarında gazetecilere tütün ve bağımlılık yapan maddelere bilinçlenme eğitimi verildi. Burdur Gazeteciler Cemiyeti binasında gerçekleşen eğitimi Halk Sağlığı Müdürlüğünden sosyal çalışmacı Ahmet Sadık Altınay ve psikolog Burak Üstün verdi.

Sigaranın pasif içicilik ile yaptığı zararlardan bahseden Üstün "8 saat sigara dumanına maruz kalan kişinin ciğerleri, sigara içen kişi kadar etkileniyor Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün ortak çalışmalarıyla bırakabilirsin sloganıyla bu eğitimleri vermeye başladık. Bununla ilgili en büyük adım olarak "Yeşil Dedektör" uygulamamız var. Tüm telefonlarda kullanılabiliyor. Herhangi bir sosyal alanda bulunduğunuzda, kapalı alanda sigara içen kişileri görürseniz anında uygulama üzerinden güvenlik güçlerine haber verebiliyorsunuz" dedi.

Tütün ürünlerini bırakan kişiler ile ilgili çalışmalardan da bahseden Üstün "Bir de sigarayı bırakan vatandaşlara yönelik olan uygulama da, tütün ürünlerini bıraktığınız günden itibaren vücudunuzda ki değişimleri ve de yaptığınız para tasarrufunu size bildiriyor. Bu şekilde kullanıcılar somut şekilde ilerlemesini görebiliyor" şeklinde konuştu.