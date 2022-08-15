Burhaniye'de araç filosuna bir otobüs eklendi - Son Dakika
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Burhaniye'de araç filosuna bir otobüs eklendi

15.08.2022 13:46
Burhaniye'de araç filosuna bir otobüs eklendi

Burhaniye Belediyesi araç filosuna bir otobüs daha kattı.

Burhaniye Belediyesi araç filosuna bir otobüs daha kattı.

Belediye, öz kaynaklarıyla 45 kişilik otobüs satın alarak halkın hizmetine sundu. 2+1 koltuklu otobüs, Burhaniye Belediyesi'ne bağlı müdürlüklerin görevlendirmesiyle Burhaniyelilerin faydalanması için satın alındı. Burhaniye Belediyespor'a bağlı olarak ilçedeki toplu etkinlikler, cenazeler gibi alanlarda kullanılacak otobüs Belediyenin araç filosuna dahil oldu. - BALIKESİR

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Kontrolden çıkan araç takla attı; 1 yaralı Kontrolden çıkan araç takla attı; 1 yaralı Bursa'da kanala düşen araçta can pazarı: 1'i ağır 3 yaralı Bursa'da kanala düşen araçta can pazarı: 1'i ağır 3 yaralı
Kaynak: İHA

Burhaniye Belediyesi, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de araç filosuna bir otobüs eklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de araç filosuna bir otobüs eklendi - Son Dakika
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