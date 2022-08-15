Belediye, öz kaynaklarıyla 45 kişilik otobüs satın alarak halkın hizmetine sundu. 2+1 koltuklu otobüs, Burhaniye Belediyesi'ne bağlı müdürlüklerin görevlendirmesiyle Burhaniyelilerin faydalanması için satın alındı. Burhaniye Belediyespor'a bağlı olarak ilçedeki toplu etkinlikler, cenazeler gibi alanlarda kullanılacak otobüs Belediyenin araç filosuna dahil oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Burhaniye Belediyesi, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Burhaniye'de araç filosuna bir otobüs eklendi - Son Dakika

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