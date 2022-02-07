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Burhaniye'de budama mevsimi başladı - Son Dakika

Burhaniye'de budama mevsimi başladı

07.02.2022 11:47
Burhaniye'de budama mevsimi başladı

Burhaniye ilçesinde, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü budama mevsimini açtı.

Burhaniye ilçesinde, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü budama mevsimini açtı. Parklardaki fıstıkçamlarında budama başlatılırken, kesilen dallar da ihtiyaç sahipleri için odun oluyor.

Burhaniye Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürü Emel Göktekin'in gözetimindeki 4 kişilik ekip Ören Mahallesindeki yeşil alanlarda budama çalışmasına başladı. Ferhat Çelik, Ramazan Topal, Kamil Aydemir ve Cemil Alkan'dan oluşan ekip, Eczacı Rasim Caddesindeki yeşil alanlarda budama çalışması başlatılırken, çalışmanın bütün yeşil alanlarda devam edeceği açıklandı. Burhaniye de budama zamanın geldiğini anlatan Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Emel Göktekin, "Ören Mahallemizde yeşil alanlarda çok sayıda fıstıkçamı bulunmaktadır. Başka yerlerde de fıstıkçamlarımız bulunaktadır. Bunların büyümeleri için budanmamaları gerekiyor. Parklardaki çeşitli ağaçları buduyoruz. Ancak daha çok da fıstıkçamları budanıyor. Buradan çıkan dalları da ihtiyaç sahipleri için odun haline getiriyoruz. Budama çalışmalarımız devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de budama mevsimi başladı
Burhaniye'de budama mevsimi başladı
Burhaniye'de budama mevsimi başladı
Burhaniye'de budama mevsimi başladı

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Burhaniye Belediyesi, Ören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye'de budama mevsimi başladı - Son Dakika


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