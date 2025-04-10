Burhaniye'de Ekrem İmamoğlu için protesto

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Emek Demokrasi Bileşenleri öncülüğünde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemleri nedeniyle tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için özgürlük eylemi düzenlendi. İskele Mahallesindeki Yelken Kulübü önünde toplanan vatandaşlar, "Kurtuluş yok tek başına", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları eşliğinde İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

Pankartlarla düzenlenen yürüyüş ilgi görürken, Burhaniye Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyeleri de eyleme destek verdi. İskele meydanında Sol Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Yüzer yaptığı konuşmada, gözaltındaki gençlerin özgürlüğüne kavuşması için herkesin üzerine düşeni yapmasını istedi. Diğer vatandaşlar da yaptıkları konuşmalarda, sokak eylemlerine dikkat çekti.