Burhaniye'de geleneksel köylü iftarı binlerce vatandaşı buluşturdu - Son Dakika
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Burhaniye'de geleneksel köylü iftarı binlerce vatandaşı buluşturdu

18.04.2022 12:29
Burhaniye'de geleneksel köylü iftarı binlerce vatandaşı buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, pandemi sebebiyle iki yıldır yapılamayan iftarlar başlarken, iftar sofraları da yüzlerce vatandaşı buluşturdu.

Burhaniye ilçesinde, pandemi sebebiyle iki yıldır yapılamayan iftarlar başlarken, iftar sofraları da yüzlerce vatandaşı buluşturdu. İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki kırsal Sübeylidere Mahallesinde düzenlenen iftar yemeği de bin 500 kişiyi buluşturdu.

Sübeylidere Mahallisinde düzenlenen geçe güreşleri yoğun ilgi görürken, mahalle meydanındaki iftar da yaklaşık bin 500 kişiyi buluşturdu. Hazırlanan onlarca kazan yemek köylü gençler tarafından servis edilirken, Mahalle Muhtarı Mustafa Demir'de konuklarla yakından ilgilendi. Katılımcılara teşekkür eden Muhtar Mustafa Demir, "Köyümüzde toplu iftar geleneği çok eskilere dayanmaktadır. İki yıldan bu yana pandemi sebebiyle yapamıyorduk. Allaha, şükür iftar yemeklerimiz başladı. Kadınlarımızın hazırladığı yemekleri gençlerimiz servis etti. Güreşimizde İftar yemeğimiz de büyük ilgi gördü. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de geleneksel köylü iftarı binlerce vatandaşı buluşturdu
Burhaniye'de geleneksel köylü iftarı binlerce vatandaşı buluşturdu
Burhaniye'de geleneksel köylü iftarı binlerce vatandaşı buluşturdu
Burhaniye'de geleneksel köylü iftarı binlerce vatandaşı buluşturdu
Burhaniye'de geleneksel köylü iftarı binlerce vatandaşı buluşturdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye'de geleneksel köylü iftarı binlerce vatandaşı buluşturdu - Son Dakika


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