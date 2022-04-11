Burhaniye' de Hoş Geldin Bebek projesi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye' de Hoş Geldin Bebek projesi devam ediyor

11.04.2022 12:11
Burhaniye' de Hoş Geldin Bebek projesi devam ediyor

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Hoş Geldin Bebek Projesi dahilinde 21 gün önce dünyaya gözlerini açan Atlas Bebeği evinde ziyaret ederek Hoş geldin dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Hoş Geldin Bebek Projesi dahilinde 21 gün önce dünyaya gözlerini açan Atlas Bebeği evinde ziyaret ederek Hoş geldin dedi. Burhaniye Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni doğan bebekler için yürüttüğü "Hoş Geldin Bebek" projesi aralıksız sürüyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı uzman hemşire ve ebelerden oluşan ekip, yeni doğum yapmış anneleri ve bebekleri ziyaret ederek çeşitli eğitimler veriyor. "Sağlıklı nesiller, mutlu insanlar, mutlu Burhaniye" sloganıyla devam ettirilen proje dahilinde geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen Esen ve Kıvanç Keskin çiftinin 21 günlük çocuklarına "Hoş Geldin" demek için çifti ziyaret eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, aileye hayırlı olsun diyerek, Atlas bebeğe altın hediye etti. Atlas bebek ve annenin sağlık durumları hakkında Keskin çifti ile sohbet eden Başkan Deveciler, Belediye Sağlık işleri Müdürlüğüne bağlı ebe ve hemşirelerin yeni doğan bebek ve annelere eğitimler verdiklerini ve bu eğitimlerde özellikle annelerin oldukça bilgilendiğini söyledi. Yapılan ziyarette Belediye sağlık personelleri tarafından anne ve bebeğin evdeki ilk kontrolleri de yapılarak, anne Esen Keskin'e beslenme ve emzirme, göbek bakımı, sarılık muayenesi ve eğitimi, anne ve bebeğin kişisel bakımı ve temizliği ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, anne sütü arttırıcı beslenme, bebek banyosu, bebek masajı konularında bilgiler paylaşılırken uygulamalı eğitimlerde gerçekleştirildi. Keskin çifti Başkan Deveciler'in yaptığı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken Belediye Sağlık ekiplerinin düzenli olarak kontrol ve eğitim uygulamalar için geldiklerini ve yardımcı olduklarını bu sayede bebekle daha iyi ve sağlıklı iletişim kurabildiklerini söyledi. Başkan Deveciler ise genç çiftin yeni çocukları Atlas bebeğe sağlıklı uzun bir ömür dileyerek çifte mutluluklar diledi. Başkan Deveciler çifte ayrıca içinde bebek bezi, sağlık kiti ve bebek bakım ürünlerinin olduğu paket hediye etti. - BALIKESİR

Burhaniye' de Hoş Geldin Bebek projesi devam ediyor
Burhaniye' de Hoş Geldin Bebek projesi devam ediyor

YORUMLAR
500
Eşine doğum günü hediyesi için sınırdaki köy okuluna kütüphane yaptırdı Eşine doğum günü hediyesi için sınırdaki köy okuluna kütüphane yaptırdı Bilecik'te gebe kedi sezaryen ile doğum yaptırıldı Bilecik'te gebe kedi sezaryen ile doğum yaptırıldı

Burhaniye Belediyesi, Ali Kemal Deveciler, Doğum, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye' de Hoş Geldin Bebek projesi devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Türkiye'den tarihi rekor! Bor madeni satışından kazanılan para şaşkınlık yarattı
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:28:22. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye' de Hoş Geldin Bebek projesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement