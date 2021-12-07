Burhaniye'de muz yetiştirdi - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde gün geçtikçe sayıları artan seralar ürün çeşitliliğini artırırken, fidan üreticisi Yunus Göç muz yetiştirdi. Fıstıkçamı fidanı üretimi ile adını duyuran Göç, muzun sera şartlarında Burhaniye'de yetişeceğini gösterdi.

Burhaniye'de Denetko Tatil Sitesi girişinde fidan ve çiçek üretimi yapan 70 yaşındaki Yunus Göç, kurduğu serada muz yetiştirmeyi başardı. Fıstıkçamı fidanlarının yanı sıra çeşitli meyve fidanları ve çiçek ürettiğini anlatan Yunus Göç, "Son yıllarda muz fidesi de yetiştirmeye başladım. Büyüyen fideler muz vermeye başladı. Şu anda muzlar oluşmaya başladı. Buna uygun seralar kurulsa muz olacak. Bunu kanıtladık. Çiftçilerimiz muz üretimi yapabilirler" dedi. - BALIKESİR