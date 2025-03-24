Burhaniye\'de Toplu İftar Geleneği Devam Ediyor

Burhaniye ilçesinde toplu iftar geleneği devam ediyor. Her gün farklı mahallelerde iftar yemekleri düzenlenirken, Kaymakam İlyas Memiş de, iftarda vatandaşlarla birlikte oluyor.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, dün akşam Dutluca Mahallesinin düzenlediği iftar programına katıldı. Muhtar Hüseyin Yılmaz'ın öncülüğünde düzenlenen iftar yemeği yüzlerce insanı buluşturdu. Kaymakam İlyas Memiş, vatandaşlarla sohbet ederken, ezanlı birlikte orucunu köylülerle açtı. Dutluca' da düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR