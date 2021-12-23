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Bursa büyük buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Bursa büyük buluşmaya hazırlanıyor

23.12.2021 00:58
Bursa büyük buluşmaya hazırlanıyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa, yeni yılda yapılacak birbirinden farklı gösterilere hazırlanıyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa, yeni yılda yapılacak birbirinden farklı gösterilere hazırlanıyor.

Özbekistan'ın Hiva şehrinde yapılan toplantıda '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edilen Bursa'da hazırlıklar hızla devam ediyor. Geçen ay Zindankapı'da yapılan ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı İdari İşler Başkanı Akif Marifli, Azerbaycan Cumhuriyeti TÜRKSOY Temsilcisi Elçin Gafarlı, İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer ve belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda çalışmalara start verilirken; şimdi de kentin zirvesi izlenecek yol haritasını belirlemek için bir araya geldi. Merinos AKKM'de düzenlenen toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRKSOY İdari, Mali ve Hukuki İşler Dairesi Başkanı Sancar Mülazımoğlu, akademisyenler ve süreçle ilgili kamu-özel sektör temsilcileri katıldı. Faaliyetlerin Osmanlı payitahtı Bursa'nın tarihi kimliğine yakışır şekilde gerçekleşmesi maksadıyla izlenecek yol haritasının belirlendiği toplantıda, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

"Takvimi istişare ettik"

Tarafların fikirlerin dile getirdiği toplantının ardından konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Türk dünyası kültür başkenti seçilen Bursa için 2022 yılında neler yapacağız, bunları konuşmak için istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bursa'mızın kültür başkentliği konusunda uygulayacağı etkinlik takvimini görüşüp istişare ettik. Ayrıca önümüzdeki yıl, Türk Dünyası Göçebe Oyunları Bursamızda oynanacak. Yine UNESCO tarafından Şehirler Ağına dahil edildiki. 2022 yılında şehrimizi dünyaya ve Türk dünyasına tanıtıcı faaliyetlerin en iyi şekilde yapılmasını hedefliyoruz" dedi.

Kültür bakanları geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' unvanının bütün Bursa'da heyecan oluşturduğunu belirterek, "Bu heyecanı dalga dalga toplumun tüm kesimlerine yaymaya çalışıyoruz. Bugün de başta Büyükşehir meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olmak üzere belediye başkanlarımız, başkan yardımcılarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme amaçlı bir araya geldik. Ocak sonu itibariyle inşallah Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve tüm Türk dünyası kültür bakanlarının katılımıyla Bursa'da yapılacak toplantıda, gerekli lansman çalışması kamuoyu ile paylaşılacak. Bursa hepimizin ortak değeri. Türkiye'nin en nadide şehirlerinden biri. Dolayısıyla bu değere hep beraber sahip çıkmak adına bugün önemliydi. Başta valimiz olmak üzere destek veren herkese yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

TÜRKSOY İdari, Mali ve Hukuki İşler Dairesi Başkanı Sancar Mülazımoğlu da 10 yıldır sürdürülen Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasındaki tecrübeleriyle süreç boyunca her zaman Bursa'nın yanında olacaklarını kaydetti. - BURSA

Türk kültürü, Türk Dünyası, Bursa, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa büyük buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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