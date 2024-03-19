Bursa\'da 50 Bin Araçlık Otopark Yatırımı

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşan şehir için çalışmalarını yeni dönemde de sürdüreceklerini belirterek, "Artan araç sayısıyla her geçen gün daha büyük bir ihtiyaç haline gelen otopark kapasitesini yapacağımız toplamda 50 bin araçlık otopark yatırımıyla üst seviyeye taşıyoruz" dedi.

50 bin araçlık otopark

Yollarıyla, akıllı çözümleriyle, toplu taşımasıyla ulaşan bir şehir oluşturmak hedefiyle yeni dönem projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, minibüsten dolmuşlara, raylı sistemlerden servis araçlarına kadar tüm toplu taşıma faaliyetlerinde yürüttükleri çalışmalarla nitelikli ve entegre bir toplu taşıma sistemini şehre kazandıracaklarını söyledi. Başkan Aktaş, "Toplu taşıma, yol ve kavşak çözümlerimizle Bursa trafiğini rahatlatıyoruz. Artan araç sayısıyla her geçen gün daha büyük bir ihtiyaç haline gelen otopark kapasitemize de yükseltiyoruz. Bu kapasiteyi toplamda 50 bin araçlık otopark yatırımıyla üst seviyeye taşıyoruz. İlçelerimizde de bu kapsamda otopark kapasitelerini arttıracağız. Bunun yanında e-otopark uygulaması ve elektrikli araç şarj istasyonlarını yaygınlaştıracağız. Oluşturduğumuz kapasiteyle mevcut kapasitenin birlikte yönetimini akıllı çözümler sağlayarak modern şehrin bir gereğini daha kalıcı şekilde yerine getirmiş olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ulaşımda 'elektrikli otobüs' dönemi

Toplu taşıma konusunda gerçekleştirdikleri projeler kadar yol ve kavşak çalışmalarının da şehir içi ulaşım noktasında hayati öneme sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, " Türkiye'nin en genç otobüs filosuna sahip şehrimizde artacak kapasite ve oluşacak yeni hatlar da göz önünde bulundurularak 500 yeni otobüs kazandıracağız. Geçtiğimiz günlerde iki elektrikli otobüsü bünyemize katarak elektrikli otobüs dönüşüm sürecini başlattık. Türkiye'de elektrikli taşıma araçları da giderek artıyor. Bu dönüşüme Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de ayak uydurmak zorundayız. Ulaşan Bursa için canla başla daha fazlası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilikçi metro hatlarıyla toplu taşımadaki konfor artıyor. Karayolları koridorlarıyla trafik akıcı hale geliyor. Yeni kavşaklar ve bağlantı yollarıyla ulaşım düğümleri çözülüyor" dedi. - BURSA