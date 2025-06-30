Bursa'da 'Bilim Kafe' Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Bursa'da 'Bilim Kafe' Etkinliği Gerçekleşti

Bursa\'da \'Bilim Kafe\' Etkinliği Gerçekleşti
30.06.2025 01:00
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Bursa Uludağ Üniversitesi, yapay zeka üzerine 'Bilim Kafe' etkinliğiyle halkla buluştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite ile kenti buluşturan ve bilimi sokağa taşıyan 'Bilim Kafe' projesini gerçekleştirdi. Bursalı bilim meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği ilk etkinliğin konusu yapay zeka oldu.

Bilimsel gelişmelerin halkla daha samimi bir ortamda paylaşılması ve üniversitenin bilgi birikiminin topluma yayılması amacıyla hayata geçirilen Bilim Kafe etkinliği, Emir Sultan meydanındaki tarihi Emir Buhari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. BUÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programın ilk konuğu, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu oldu. Programın moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Umut Aydemir üstlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Moderatör Doç. Dr. Umut Aydemir, bilimi topluma daha yakın hale getirmeyi ve her yaştan insanın bilimle bağ kurmasına vesile olmayı hedeflediklerini söyledi. Üniversitelerin sadece bilginin üretildiği yerler değil, aynı zamanda bilgiyi toplumla paylaşmakla da sorumlu olduklarına işaret eden Doç. Dr. Aydemir, "Üniversitelerdeki bilgi ve birikimin halka ulaşmasını amaçlıyoruz. Bilimi herkesin anlayabileceği, sorgulayabileceği ve katkı sunabileceği bir zemine taşıdığımız bu etkinliklerin hayata geçirilmesine vesile olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza ve üniversite yönetimimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Programın ana konuşmacısı olan Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu ise yapay zekanın insan hayatındaki yerine, sunduğu fırsatlara ve barındırdığı tehlikelere dikkat çekti. Yapay zekanın artık bir bilim kurgu konusu olmaktan çıktığını vurgulayan Cicioğlu, "Yapay zeka artık bir bilim kurgu filmi konusu değil; cebimizdeki telefondan izlediğimiz diziye, yol tarifi aldığımız haritadan dinlediğimiz müziğe kadar hayatımızın her anında bizimle birlikte. Bu teknoloji, iki ucu keskin bir bıçak gibi. Bir yanda, kanseri erken teşhis etme, yeni ilaçlar keşfetme, engelli bireyler için hayatı kolaylaştırma gibi inanılmaz fırsatlar sunuyor. Diğer yanda ise, eğitildiği verideki önyargılarla adaletsizliğe, veri mahremiyetinin ihlaline ve toplumsal manipülasyona yol açabilecek çok ciddi riskler barındırıyor. Bizlere düşen görev, bu teknolojiden korkup onu şeytanlaştırmak ya da anlamadan körü körüne yüceltmek değil, onu anlamak ve sorgulamaktır. Bir vatandaş olarak bu teknolojinin yolcu koltuğunda değil, direksiyonunda olmalıyız. Kurallarını, etiğini ve geleceğini belirleyecek olan, bu masanın etrafında toplanan hepimizin ortak aklıdır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 'Bilim Kafe' Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

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