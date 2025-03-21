Bursa'da Binlerce Kişi Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Yürüdü

Haber: Zehra Değirmenci - Sibel Kahraman

(BURSA) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için için Bursa'da binlerce kişi Fomara Meydanı'ndan Kent Meydanı'na yürüdü. Yapılan basın açıklamasında, "Tek adam iktidarı giderek güç kaybettikçe, baskılarını artırmakta, halkın oylarıyla seçilen siyasetçilere, muhalif gazetecilere ve farklı düşünen herkese yönelik soruşturmalar başlatılmaktadır. Hukuk, iktidarın elinde bir sopa gibi kullanılmakta, her türlü farklı ses baskı altına alınmaktadır" diyerek tepki gösterildi.

İstanbul'da yaşanan gözaltılara karşı tüm Türkiye'de eylemler sürerken, Bursa'da da üniversite öğrencileri dün üniversite kampüsünde yaptıkları yürüyüşün ardından bugün Fomara Meydanı'nda bir araya geldi. Eylem öncesi polis Fomara Meydanı'nı bariyerle kapatarak eyleme katılmak isteyen öğrencileri üst araması yaparak alana aldı. 18.30'da meydanda toplanan öğrenciler burada eylem öncesi pankart ve dövizlerini hazırladı.

Eyleme siyasi parti, sendika ve kitle örgütleri de destek verdi. Kitlenin artmasıyla birlikte polis barikatları açıldı. Kent Meydanı'na doğru yürüyen binlerce kişi, 'kurtuluş sokakta sandıkta değil', 'hükümet istifa' 'her yer Taksim her yer direniş' sloganları attı.

"Bu karar, yalnızca bir bireyi değil, doğrudan demokrasiyi hedef alıyor"

Fomara Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Üniversitesi yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararı alarak hukuksuz bir uygulamaya imza atmıştır. Ayrıca, bu kararın ardından Ekrem İmamoğlu ve İsmail Saymaz başta olmak üzere 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenilmiştir. Bu süreç, halkın seçtiği siyasetçilere yönelik yapılan müdahalenin demokrasiyi ve hukuku yok saydığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bursa gençliği olarak, İstanbul Üniversitesi yönetiminin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu karar, yalnızca bir bireyi değil, doğrudan demokrasiyi hedef alan ve seçimlere müdahale anlamı taşıyan bir adımdır.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde alınan bu kritik karar, bilimsel ve hukuki temellerden uzak şekilde verilmiş olup, yalnızca akademik bir işlem değil, demokratik sürece dışarıdan müdahale niteliği taşımaktadır. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, bilimsel ve akademik tarafsızlık ilkesini göz ardı ederek, üniversitelerin itibarını zedeleyici bir karar almıştır. Yönetim, sahip olduğu yetkileri etik değerlerden uzak bir şekilde iktidarın çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. Akademik kurumların, bilim üretmek yerine siyasal süreçlerin bir parçası haline getirilmesi, üniversiteleri antidemokratik kurumlara dönüştürmekte ve yüksek öğrenimin kalitesini düşürmektedir.

"Hukuk, iktidarın elinde bir sopa gibi kullanılmakta"

Seçme ve seçilme hakkı, demokratik bir toplumun temel taşlarındandır. Ancak, alınan bu karar ile seçim sürecine dair hukuki belirsizlikler yaratılmakta ve demokrasiye darbe vurulmaktadır. Bu durum yalnızca Ekrem İmamoğlu'nu değil, benzer süreçlerle diploma almış pek çok mezunu da hukuki bir çıkmaza sürüklemektedir. Bu tür bir karar, yıllar sonra keyfi şekilde alındığında, akademik güveni sarsmakla kalmaz, aynı zamanda eğitim kurumlarının güvenilirliğini de tartışmaya açar. Tek adam iktidarı giderek güç kaybettikçe, baskılarını artırmakta, halkın oylarıyla seçilen siyasetçilere, muhalif gazetecilere ve farklı düşünen herkese yönelik soruşturmalar başlatılmaktadır. Hukuk, iktidarın elinde bir sopa gibi kullanılmakta, her türlü farklı ses baskı altına alınmaktadır.

"Özgürlüklerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz"

İhmalkarlık, adaletsizlik ve şiddet dolu bu sisteme karşı; akademinin hiçe sayıldığı ve kampüslerin kayyuımların arka bahçesi haline getirildiği bu düzene karşı biz de bütün öğrenci arkadaşlarımızı mücadeleyi büyütmeye ve boykota çağırıyoruz! ODTÜ'den Bursa'ya, Bursa'dan bütün üniversitelere geleceğimiz için, insanca bir yaşam için, hakkımız olan aydınlık günleri görebilmek için boykotu üniversitelerimizde örgütlemeliyiz arkadaşlar. Demokratik ve özerk üniversiteler için, iktidarın üniversite ve eğitim sistemini kendi politikaları doğrultusunda şekillendirme çabalarına karşı, bütün sıra arkadaşlarımızı bir kez daha harekete geçmeye, seçme ve seçilme hakkının gaspına karşı ses çıkarmaya ve özgürlüklerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz"