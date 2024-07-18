Bursa'da BURULAŞ Ekipleri Hava Sıcaklığına Karşı Klima Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Bursa'da BURULAŞ Ekipleri Hava Sıcaklığına Karşı Klima Denetimlerini Sürdürüyor

Bursa\'da BURULAŞ Ekipleri Hava Sıcaklığına Karşı Klima Denetimlerini Sürdürüyor

Bursa'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle, BURULAŞ ekipleri halk otobüslerinde klimaların çalıştırılmamasının önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor. Otobüs ve trenlerde günlük denetimler yaparak, klima sorunlarını tespit edip çözüme kavuşturan ekipler, toplu taşıma konforunu artırmak adına çalışmalarını aralıksız devam ettireceklerini açıkladı.

18.07.2024 13:44
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Bursa'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle, BURULAŞ ekiplerinin klima denetimleri aralıksız devam ediyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı, nem oranının yüzde 40'ı geçtiği Bursa'da, halk otobüsünde klimaların çalıştırılmamasının önüne geçmek için BURULAŞ ekipleri harekete geçti. Toplu taşıma için ek klima denetim ekibi, her gün farklı ilçe ve mahallede denetimlerini sürdürüyor.

Otobüs ve trenlerde günlük denetimler yaparak, klima sorunlarını tespit edip çözüme kavuşturduklarını belirten ekipler, Bursa'da toplu taşıma konforunu artırmak adına yaptıkları çalışmaları aralıksız devam edeceklerini açıkladı. 7 günü sahada, termometreleriyle günlük kontroller gerçekleştirilirken, anlık olarak yapılan araç içi ısı kontrollerine uymayan araçlara cezai işlem uygulandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da BURULAŞ Ekipleri Hava Sıcaklığına Karşı Klima Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da BURULAŞ Ekipleri Hava Sıcaklığına Karşı Klima Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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