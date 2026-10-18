Bursa'da damat, sağanak altında evinin duvarına tırmanarak hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Bursa'da damat, sağanak altında evinin duvarına tırmanarak hünerlerini sergiledi

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Bursa\'da damat, sağanak altında evinin duvarına tırmanarak hünerlerini sergiledi
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Bursa Osmangazi'de düğün öncesi düzenlenen damat eğlencesi, fırtına ve şiddetli yağmur uyarılarına rağmen coşkuyla yapıldı. Sağanak altında saatlerce oynayan davetliler sırılsıklam olurken damat, arkadaşlarının desteğiyle evinin düz duvarına tırmandı.

Bursa'da fırtına ve şiddetli yağmur uyarılarına rağmen düzenlenen düğün öncesi damat eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu. Arnavut damat Harun Sürer'in yakınları, sağanak yağışa aldırış etmeden saatlerce oynadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde, önceki gün düğün öncesinde düzenlenen damat eğlencesi, şiddetli yağmura rağmen büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Arnavut damat Harun Sürer'in akrabaları ve arkadaşları, fırtına ve sağanak yağış uyarılarına rağmen eğlenceden vazgeçmedi. Müzik eşliğinde bir araya gelen davetliler, yağmur altında saatlerce oynayarak gecenin tadını çıkardı.

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri ise damat Harun Sürer'in sergilediği performans oldu. Coşkulu oyun sırasında arkadaşlarının desteğini alan damat, evinin düz duvarına tırmanarak hünerlerini sergiledi. Damat ve arkadaşlarının yağmur altındaki eğlencesi, izleyenlere renkli anlar yaşattı.

Yağışın etkisini artırmasına rağmen eğlenceye katılan gençler, davetliler ve müzisyenler sırılsıklam oldu. Ancak yağmur, eğlencenin hızını kesemedi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden damat eğlencesinde müzik ve oyun bir an olsun durmadı. Davetlilerden birinin, "Yağmur bizi durduramaz, biz Arnavut'uz" sözleri ise gecenin coşkusunu özetledi.

Kaynak: İHA
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