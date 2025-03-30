Bursa'da Domatesler Yola Saçıldı - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da Domatesler Yola Saçıldı

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Osmangazi'de düşen domatesler, vatandaşların yardımıyla toplandı. Yürek ısıtan anlar kaydedildi.

30.03.2025 09:46
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Bursa'da aracın kasasından yola düşen domatesler, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Yürek ısıtan görüntüler saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Ani fren yapan hafif ticari otomobilin kasasından domatesler yola saçıldı. Durumu gören çevredeki yardımsever vatandaşlar, domatesleri el birliğiyle toplayarak satıcıya yardım etti. Yürek ısıtan anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Bursa\'da Domatesler Yola Saçıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Domatesler Yola Saçıldı - Son Dakika

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