Bursa'da ekmeğe zam - Son Dakika
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Bursa'da ekmeğe zam

14.06.2022 12:39
Bursa'da ekmeğe zam

Bursa'da daha önce 3 liradan satılan 200 gram ekmek fiyatı 4 liraya çıkarıldı.

Bursa'da daha önce 3 liradan satılan 200 gram ekmek fiyatı 4 liraya çıkarıldı.

Birçok gıda maddesinde artan maliyetlerden sonra Bursa Fırıncılar Odası ekmek fiyatlarına yeni bir zam daha yaptı.

Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu; ekmeğin zamlı fiyatının 15 Haziran'dan itibaren üyelere bildirilerek geçerli olacağını ifade etti. Buna göre Bursa'da 3 liradan satılan 200 gram ekmek 4 liraya, 400 gram ekmek 8 liraya, 300 gram kepek ekmek 8 liraya, 400 gram tam buğday ekmek 10 liraya, 400 gram sarı buğday ekmek 10 liraya, 400 gram çavdar ekmek 10 liraya, 600 gram köy ekmeği 13 liraya, 600 gram Trabzon ekmeği 13 liraya, 40 gram roll ekmek 1 lira 25 kuruş, 50 gram roll ekmek 1 lira 35 kuruş, 300 gram lavaş ekmeğin fiyatı 8 liraya çıkarıldı.

(Ali Kamur - İHA)

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Kaynak: İHA

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