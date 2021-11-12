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Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu - Son Dakika

Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu

12.11.2021 13:39
Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu

Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu.

Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu. Anne Burçin Asa Muslu, "Engelli kartlarımızı gösterdim. Açıklama yapmama rağmen şoför, bebek arabasını kapatmamı istedi. Bizim kullandığımız bebek arabası değil, engelli bebek puseti. Bu durumdan dolayı çok üzgünüz" dedi.

İznik'te ikamet eden ve haftanın 4 günü Bursa'da özel bir rehabilitasyon merkezine Serebral Palsi (CP) hastası engelli çocuğunu getiren Burçin Asa Muslu'yu binmek istediği otobüsün şoförü içeriye almadı. Şoför bebek arabasını kapatması söyleyince tartışma çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi. Şoför tarafından azarlandığını belirten iki çocuk annesi Burçin Asa Muslu, "Bebek arabasını kapatmamı istedi. Bizim arabamız bebek arabası değil, engelli bebek pusetidir. Onu normal kolay şekilde kapatıp, açamam. Kapatsam da çocuğa hakim olamam. Sonuçta otobüste olacağız, çocuk kucağımda olacak. Ben bizlere kolaylıklar sağlanmasını istiyorum. Sesimi duyurmak istiyorum. Benim gibi bir sürü aile var. Bunların yanı sıra çok anlayışlı duyarlı şoförler de var" dedi.

Serebral Palsi (CP) hastası 7 yaşındaki Kerem Muslu'yu zor şartlarda Bursa'da tedavi ettirdiklerinin altını çizen anne Burçin Asa Muslu, "Aslında İznik'te ikamet ediyorum. Küçük oğlum Kerem'in rahatsızlığından dolayı Bursa'ya haftanın dört günü gelip gidiyoruz. Burada konaklama imkanımız olsa da seanslarımızdan dolayı her gün yollardayız. Metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz. Dün başımıza bir olay geldi. Bu olay bizim için çok üzücü oldu, canımız sıkıldı. Binmek istediğimiz otobüs bizi almadı. Engelli çocuğum olmasına rağmen şoför bize, 'Bebek arabasını kapatmadan binemezsiniz' dedi. Kendim bir takım açıklamalar yapmaya çalıştım. Çocuğumun engel durumunda söz ettim. Engelli kartlarımızı gösterdim. Onları görmesine rağmen ısrarla alamayacağını söyledi. Kapının tamamını açmayıp tek kapı olarak açtı. Ben beklerken bir yolcu daha bindi ama biz binemedik, kapıda kaldık. Ben yetkilerin sesimizi duymasını istiyorum" diye konuştu. - BURSA

Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu
Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu
Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu
Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu
Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu
Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu

Engelli, Muslu, Bebek, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da engelli oğlu ile otobüse alınmayan anne konuştu - Son Dakika


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