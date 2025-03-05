Bursa\'da Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

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Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından gönüllü esnaflardan kurulan Bursa Esnaf Arama Kurtarma (BESAK) ekibi kamuoyuna tanıtıldı.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından bir otelde basın mensupları ile birlikte iftar programı geçekleştirildi. Programda BESOB esnaf ve sanatkarların afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve güvenli iş yerleri oluşturulması amacıyla kurduğu Bursa Esnaf Arama Kurtarma (BESAK) kamuoyuna tanıtıldı.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit programda yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Türkiye, tarih boyunca büyük depremlerle sarsılmış ve ne yazık ki bu felaketlerde birçok vatandaşımızı kaybetmiştir. Ülkemizin deprem gerçeği, bireylerden kurumlara kadar herkesin afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Bu bilinçle hareket eden Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'miz (BESOB), esnaf teşkilatının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu daha da ileriye taşıyarak Bursa Esnaf Arama Kurtarma (BESAK) ekibini kurmuştur. Her yıl 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Deprem Haftası çerçevesinde düzenlediğimiz basın toplantısı ile BESAK'ın kuruluş amacı, yapısı ve hedeflerini kamuoyuyla paylaşıyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen Asrın Felaketi olarak nitelendirilen büyük deprem, millet olarak gösterdiğimiz dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olmuştur" dedi.

"BESAK tamamen gönüllülerden oluşuyor"

Bursa Esnaf Arama Kurtarma ekibinin tamamen gönüllü esnaflardan kurulduğunun altını çizen Bilgit, "Bu tarz büyük hadiseler esnaf teşkilatının afetlere karşı daha kurumsal bir yapıyla müdahale etmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Biz de Bursa'daki esnaf teşkilatı olarak BESOB öncülüğünde bunu layıkıyla yaptığımız düşünüyoruz. Unutmayalım, deprem bu toprakların geçmişten bu yana gelen değişmeyen bir gerçeğidir. İşte tam da bu noktada biz de BESOB olarak, BESAK ekibini kurduk. Tamamen gönüllü esnaflardan oluşan bir arama-kurtarma ekibi olan BESAK, esnaf dayanışmasını afetlere karşı daha organize ve etkin bir hale getirmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Arama kurtarma ekibimiz BESAK, Bursa'da ve ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek afetlerde hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilecek bir yapıya kavuşmak için çalışmalara hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BESAK'ın yetkin hale gelmesini bekliyoruz"

BESAK'ın ihtiyaç duyduğu ekipmanları en hızlı şekilde tedarik edildiğini kaydeden Bilgit, "BESAK ekibi ekibimiz, AFAD ve ilgili kuruluşlarla iş birliği içindedir. Gönüllülerimiz ilgili kurumların eğitimlerini almaya devam etmektedir. Ekibimizin birçok ekipmanını tedarik ettik, eksikleri de hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. İlk yardım, enkaz altında arama kurtarma ve kriz yönetimi konularında eğitim programları devam etmektedir. Bursa'daki tüm esnafları afet bilinci konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. BESAK, yalnızca afet anında değil, afet öncesi ve sonrası süreçlerde de etkin rol almayı hedeflemektedir. Bursa esnafı, her zaman olduğu gibi zor günlerde birlik olmayı bilmiş, deprem bölgesine yaptığı yardımlarla büyük bir dayanışma örneği göstermiştir. BESAK, bu ihtiyaçtan doğmuş, esnafımızın afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmasını sağlayacak bir organizasyon olarak kurulmuştur. Önümüzdeki süreçte eğitim programlarımızı genişleterek daha fazla esnafın arama-kurtarma konusunda yetkin hale gelmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA