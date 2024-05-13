Bursa'da İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi personelleri Hemşireler Günü'nü hastalarla kutladı - Son Dakika
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Bursa'da İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi personelleri Hemşireler Günü'nü hastalarla kutladı

Bursa\'da İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi personelleri Hemşireler Günü\'nü hastalarla kutladı

Bursa'da İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi personelleri, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü hastalarla birlikte kutladı. Hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte hastalar konser alanında eğlendi ve kutlama pastası kesildi. Hastalar, tedavi sürecinden memnuniyetlerini dile getirerek hemşirelerin gününü kutladı.

13.05.2024 18:02
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Bursa'da İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi personelleri 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü hastalarla birlikte kutladı.

Bursa'da 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü sebebiyle birçok hastanede çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi personelleri ve tedavi süreci devam eden hastalar, hastane bahçesinde kurulan konser alanında doyasıya eğlendi. Program sonrası kutlama pastası kesilerek davetlilere ikram edildi.

Kendisine hastaneye geldiği andan itibaren çok iyi şartlarda tedavi süreci geçirdiğini ifade eden 73 yaşındaki felç hastası Nefise Bayram, "Felç olmuştum, bir ayda beni yürüttüler. Bana çok güzel davrandılar. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinin Hemşireler Günü'nü kutlarım" şeklinde konuştu.

Hastanede bir yakını için refakatçi olarak kaldığını ve kendisinin de hemşire olduğunu belirten Refiye Aydın, "Çok güzel düşünülmüş, kendi çalıştığım hastanede bile böylesini görmedim. Temizlikte, personelin hastaya yaklaşımından, doktoruna herkes gayet ilgili. Çok memnunuz. Tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi personelleri Hemşireler Günü'nü hastalarla kutladı - Son Dakika

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