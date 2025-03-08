Bursa'da kadınlar, geri dönüşümle evlerine katkıda bulunuyor - Son Dakika
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Bursa'da kadınlar, geri dönüşümle evlerine katkıda bulunuyor

Bursa\'da kadınlar, geri dönüşümle evlerine katkıda bulunuyor

Pazarından marketine attırdığı paralarla ev bütçesine katkı yapan kadınlar, şimdi ise 'Geri Dönüştürülebilir Atıklarınız Paraya Dönüşüyor' sloganıyla hizmete giren Mobil Atık Toplama Aracı ile topladıkları atıklarla aile bütçelerine destek oluyor.

08.03.2025 10:16  Güncelleme: 10:18
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Pazarından marketine attırdığı paralarla ev bütçesine katkı yapan kadınlar, şimdi ise 'Geri Dönüştürülebilir Atıklarınız Paraya Dönüşüyor' sloganıyla hizmete giren Mobil Atık Toplama Aracı ile topladıkları atıklarla aile bütçelerine destek oluyor.

Ev ekonomisine katkıda bulunmak için birçok iş kolunda yer alan kadınlar varken, kimileri de pazarından marketinden arttırarak aileye destek olmaya çalışıyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kadınlar ise, ayrıca evlerindeki atıklardan da para kazanıyor. Evde biriken Kağıt, plastik, metal, cam, ambalaj atıkları, bitkisel yağlar, bitmiş piller, elektrikli ve elektronik cihazlar 'Mobil Atık Toplama Aracı'nda paraya dönüşüyor. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak ve Yıldırım'da yaşayan vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 'Paratık Yıldırım' projesini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yaptığı 125 bin liralık ödemeyle de kadınların yüzünü güldürdü.

'Paratık Yıldırım' çerçevesinde her gün 1 mahallede hizmet veren 'Mobil Atık Toplama Aracı' ile atıklar geri dönüşüm ile değerlendirilirken vatandaşların da ev ekonomisine katkı sağlaması herkesi mutlu etti. Vatandaşların, genellikle de ev hanımlarının hesaplarına yüklenen bakiye ile ilçedeki anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yapma imkanı sağlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'sıfır atık' kampanyası çerçevesinde kentin dört bir yanında farkındalık oluşturacak projelere imza attıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak sıfır atık noktasında gerçekleştirdiğimiz öncü projelere bir yenisini daha ekledik. Uygulamaya aldığımız 'Paratık Yıldırım' ile hemşehrilerimizin topladığı atıklar paraya dönüşüyor. Böylece hem hemşehrilerimiz hem de doğa kazanıyor. Paratık Yıldırım projesine 4 ayda 3 bin 50 üye kaydolurken, toplanan 40 ton atık karşılığında aile bütçelerine 125 bin lira destek sağlandı" dedi.

Başkan Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde, bu araç sayılarını arttırarak geri dönüşüm atıklarını hem hızlı hem daha çok toplamış olacağız. Bir şehrin güzelliği, herkesin taşın altına elini koymasıyla mümkün. Sıfır atık çalışmaları da, sadece kamu veya firmalar tarafından yapılacak bir çalışma değil. Buna vatandaşların, bilhassa ev hanımlarının verdiği destek çok önemli" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da kadınlar, geri dönüşümle evlerine katkıda bulunuyor - Son Dakika

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