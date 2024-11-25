Bursa\'da Kar Banyosu Keyfi

Yerel

Bursa'da iki arkadaş, dondurucu soğuğa aldırış etmeden Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaptı.

Bursa'da kar yağışı etkili oldu. Uludağ'ın eteklerinin kar tutması sebebiyle ormanlık alanda iki kafadar eğlenceyi zirveye taşıdı. Hava sıcaklığının eksi dereceleri gördüğü Kaplıkaya'da iki arkadaş, yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardı. İki kafadar yarı çıplak şekilde kara gömülürken, koşarak da spor yaptı. - BURSA