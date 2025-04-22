Haber: Sibel KAHRAMAN
(BURSA) - Bursa'da, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" suçundan tutuklanan 4 kişinin tahliyesi kararlaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması üzerine başlayan protestolar sebebiyle Bursa'da tutuklanan M.K, H.K, S.U. ve B.A'nın tutukluluk incelemesi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince yapıldı.
Hakimlik, inceleme sonucunda dört kişinin de tahliyesine karar verdi.
Bu kararın ardından son protestolar nedeniyle Bursa'da tutuklu kimse kalmadı.
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Protestocular Tahliye Edildi - Son Dakika
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