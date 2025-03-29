Bursa'da Protestolar: 15 Kişi Daha Tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da Protestolar: 15 Kişi Daha Tutuklandı

CHP'nin adayı İmamoğlu'na tepki olarak başlayan protestolarda Bursa'da tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

29.03.2025 10:48
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Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasının ardından 19 Mart'ta başlayan protestolarda hakim karşısına çıkan 15 kişi daha tutuklandı. Bursa'da protestolar nedeniyle tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 19 Mart'ta başlayan tepkiler sürerken, protestolara katılan yurttaşlar da tutuklanmaya devam ediyor. Bursa'da da başlayan eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bursa'da eylemler nedeniyle gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 12 kişiyi adli kontrolle serbest bırakırken, 15 kişiye tutuklama kararı verdi. Önceki günlerde de protestolar nedeniyle 4 kişi tutuklanmıştı.

Bursa'da 19 Mart'tan bu yana 52 kişi gözaltına alındı. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 19 kişi hakkında tutuklama, 33 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bursa'da 15 gencimiz haksızlıklara, hukuksuzluğa karşı çıktığı için tutuklandı...Demokratik haklarını kullanan gençlerimiz sivil darbeye direndikleri için bayram arefesinde ailelerinden koparıldı. Bu haksız, hukuksuz karara karşı tüm girişimleri yapacağız. Tek bir gencimizi arkada bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Protestolar: 15 Kişi Daha Tutuklandı - Son Dakika

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