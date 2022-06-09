Bursa'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Bursa'da sağanak yağış etkili oldu

09.06.2022 18:46

Bursa'da sağanak yağış etkili oldu Bursa şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

Bursa'da sağanak yağış etkili oldu

BURSA - Bursa şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

Bursa'da şehir merkezinde 17.45 civarında başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini koruyacak yerlere koşturdu. Otobüsten inen vatandaşlar güçlükle çevredeki güvenli alanlara sığındı. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki salı gününe kadar yağışların Bursa ve civar illerde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Bursa'da, yarın sıcaklık 31 derece olarak tahmin edilse de yine yağmur bekleniyor. Bursa'nın çeşitli yerlerinden çakan şimşekler de vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
Bursa'da sağanak yağış etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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