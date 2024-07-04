Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika
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Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Bursa'da yaşanan sağanak yağış sebebiyle birçok noktada hayat olumsuz etkilendi. Metro seferleri aksadı ve Acemler-Ataevler arasındaki seferler geçici süreliğine kapatıldı. Metronun içi suyla doldu ve raylardan akan sular şelaleyi andırdı. Vatandaşlar hazırlıksız yakalandıkları yağmur nedeniyle ne yapacaklarını şaşırdılar.

04.07.2024 17:27
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Bursa'da sağanak yağış sebebiyle bir çok noktada hayat olumsuz etkilenirken, metro seferleri de aksadı. BURULAŞ, Acemler-Ataevler arasındaki seferlerin geçici süreliğine kapatıldığını duyurdu. Metronun içini de su bastı. Raylardan akan sular ise şelaleyi andırdı

Bursa'da yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, hayatı felç etti. Vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı yağmur sebebiyle ne yapacağını şaşırırken, yoğun yağış sebebiyle metro seferleri de aksadı. BURULAŞ, yaptığı açıklamayla Acemler-Ataevler istasyonu arasının geçici süreliğine ulaşıma kapatıldığını açıkladı. Tren içerisinde sağanak yağmura yakalanan vatandaşlar ise, tedirgin bir şekilde dışarıda olan biteni izledi. Yetkililerin uyarısıyla trendeki vatandaşlar aşağı indirildi.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Hava muhalefeti nedeni ile Acemler ve Ataevler istasyonları arasındaki istasyonlar yolcu girişlerine geçici süreliğine kapatılmıştır. Üniversite yönüne gidecek yolcularımız İçin metro hattımıza paralel otobüs seferleri başlamıştır. Yolcularımızın Acemler metro İstasyonu çıkışı otobüs aktarması yaparak ulaşım sağlaması önemle rica olunur. Anlayışınız İçin teşekkür ederiz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika

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