Bursa\'da Sahil Camii\'nin afişi ilgi çekti

Yerel

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Sahil Camii din görevlisinin hazırladığı afiş, halktan yoğun ilgi gördü.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Sahil Camii'nin din görevlisi kapıya, "Bence affeder, gel bir konuş istersen" afişi astı. İnsanları umutsuzluktan kurtarıp, sakinlik sağlama önerisiyle dikkat çeken afiş çalışmasıyla; hayatında, Allah'ın çizdiği yolda yürümekte zorlananların, umut kapısı olarak yine Allah'ın huzuru olduğu vurgusu yapılıyor. - BURSA