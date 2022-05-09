Bursa'da Sendikaya Üye Olan İşçinin İşten Atılması Üzerine Türk Metal Fabrika Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika
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Bursa'da Sendikaya Üye Olan İşçinin İşten Atılması Üzerine Türk Metal Fabrika Önünde Eylem Yaptı

09.05.2022 22:16

Murat Kablo firmasında toplam 20 işçinin sendikaya üye olması üzerine işten çıkarılmaları üzerine Türk Metal sendikası Bursa’daki fabrika önünde eylem yaptı. Türk Metal Bursa Şube Başkanı Selda Tekman, “Yaşanılanlar bu ülkeye yabancı değil, sendikaya üye olmak anayasal suçmuş gibi davranılıyor. Bunun yeni örneği de Murat Kablo oldu. Toplamda 20 işçi işten çıkarıldı" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ/ SİBEL KAHRAMAN

Murat Kablo firmasında toplam 20 işçinin sendikaya üye olması üzerine işten çıkarılmaları üzerine Türk Metal sendikası Bursa'daki fabrika önünde eylem yaptı. Türk Metal Bursa Şube Başkanı Selda Tekman, "Yaşanılanlar bu ülkeye yabancı değil, sendikaya üye olmak anayasal suçmuş gibi davranılıyor. Bunun yeni örneği de Murat Kablo oldu. Toplamda 20 işçi işten çıkarıldı" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Murat Kablo isimli firmanın Bursa şubesinden 1, Kütahya şubesinden 9, Kocaeli şubesinden ise 10 işçi sendikalı olduğu için işten atıldı. Fabrikanın Bursa'daki işten çıkarmasını protesto etmek için fabrika önüne gelen Türk Metal sendikası yönetici ve üyeleri burada bugün bir açıklama yaptı. Bursa'da bulunan şubesinde yaklaşık 900 işçinin çalıştığı fabrikada Türk Metal sendikasının örgütlenme çalışmasına başlamasıyla beraber firma yetkililerinin işçilere baskı yaptığı iddia edildi. Fabrika işçisi Tuğba Onay ise "performans düşüklüğü" gerekçesiyle işten çıkarıldı.

"İŞÇİLERİN TEK SUÇU SENDİKAYA ÜYE OLMAK"

Fabrika önünde yapılan açıklamada konuşan Tuğba Onay, şunları söyledi:

"Sendika üyelikleri başlattık. Daha sonra usta çağırdı, akabinde görüşmeden vazgeçtiler. Sendikadan bahsetmediler. Performansım yetersiz görüldü. 3 yıldır yeterliydi şimdi neden yetersiz diye sordum. Bana 'Burada çalışmak istemiyorsun, tazminatını verip işten çıkaracağız' dediler. Elime verdikleri kağıtta da çalıştığım bölümün Tavşanlı'ya taşındığı yazıyordu. Sendikaya üye olmak isteyen çok işçi var."

Türk Metal Bursa Şube Başkanı Selda Tekman ise, "Sendikalaşma demokratik hak. İşçilerin tek suçu sendikaya üye olmak. Biz de anayasal hakkı yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaşanılanlar bu ülkeye yabancı değil, sendikaya üye olmak anayasal suçmuş gibi davranılıyor. Bunun yeni örneği de Murat Kablo oldu. Toplamda 20 işçi işten çıkarıldı" dedi.

"İŞÇİLERİN TEK TALEBİ ANAYASAL HAKLARINI KULLANMAK"

Fabrika önünde açıklama yapan Türk İş Bursa Bölge Başkanı Ruhi Biçer ise işçilerin tek talebinin anayasal hakları olan sendikalaşma olduğunu, işten çıkarmalara rağmen sendikaya üye olmak isteyenlerin sayısının arttığını söyledi. Biçer, Türk Metal sendikasının fabrikada örgütleneceğinin altını çizdi.

Vardiya çıkışı saatinde işçileri taşıyan servis şoförünün aracı kapıda bekleyen sendika üyelerine doğru sürmesi üzerine, kapıda arbede yaşandı. Sendika üyeleri şoföre tepki gösterdi.

Bursa'da Sendikaya Üye Olan İşçinin İşten Atılması Üzerine Türk Metal Fabrika Önünde Eylem Yaptı
Bursa'da Sendikaya Üye Olan İşçinin İşten Atılması Üzerine Türk Metal Fabrika Önünde Eylem Yaptı
Bursa'da Sendikaya Üye Olan İşçinin İşten Atılması Üzerine Türk Metal Fabrika Önünde Eylem Yaptı
Bursa'da Sendikaya Üye Olan İşçinin İşten Atılması Üzerine Türk Metal Fabrika Önünde Eylem Yaptı

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Bursa'da Sendikaya Üye Olan İşçinin İşten Atılması Üzerine Türk Metal Fabrika Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Sendikaya Üye Olan İşçinin İşten Atılması Üzerine Türk Metal Fabrika Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika
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