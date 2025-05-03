Bursa'da Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
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Bursa'da Sıcak Hava Dalgası

Bursa\'da Sıcak Hava Dalgası

Bursa'da hava sıcaklıkları, Mayıs ortalamasının 15 derece üzerinde 31 dereceye çıkacak.

03.05.2025 15:50
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Bursa'da hafta içinde hava sıcaklıklarının, mayıs ayı ortalamasının 15 derece üzerine çıkarak 31 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, birkaç gündür etkili olan yağışlar yerini sıcak hava bırakacak.

Birçok yerde mayıs ortalamalarının çok üzerinde yaz sıcaklığına ulaşılması beklenirken Bursa'da hafta içinde en yüksek 31 derecenin görüleceği tahmin ediliyor.

Mayıs ayı ortalaması 16,1 derece olan Bursa'da 6-7 Mayıs'ta hava sıcaklıklarının en yüksek 31 dereceye ulaşması bekleniyor. Kentin en yüksek sıcaklık ortalaması olan 22,4 derecenin bile 9 derece üzerinde bir sıcaklık tahmin ediliyor.

Uzun yıllar mayıs ortalaması 17,7 derece olan Balıkesir'de de hafta içinde termometrelerin en yüksek 30 dereceyi göstereceği öngörülüyor. Kentte mevsim ortalamasının yaklaşık 12 derece, en yüksek sıcaklık ortalamasının (25,3 derece) ise 5 derece üzerine çıkılması bekleniyor.

Manisa'da uzun yıllar ortalamasının (20,3 derece) 11 derece üzerinde hava sıcaklığının görülmesi bekleniyor. Kentte hafta içinde hava sıcaklığının 31 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da en yüksek 27 derece ile mevsim ortalamasının 10 derece üzerinde, Ankara'da da 26 derece ile uzun yıllar ortalamasının 10 derece üzerinde sıcaklık bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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