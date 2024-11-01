Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı!

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BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Zafer Mahallesi, Kayapa Toki, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 04 Kasım 2024 pazartesi günü 09.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtilirken vatandaşların tedbirli olması istendi - BURSA